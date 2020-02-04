Решение снести и воссоздать дом Басевича на Большой Пушкарской отложили. Проект доработают

«Сегодня в ходе рабочего совещания в КГИОП по подготовке к заседанию рабочей группы проектировщиком принято решение отозвать представленный эскизный проект в связи с необходимостью доработки. При этом КГИОП по поручению вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Линченко дана рекомендация заказчику проработать варианты проектного решения и проанализировать их технико-экономические показатели для представления на следующем заседании рабочей группы», — говорится в заявлении комитета.

Доходный дом Ивана Басевича на Большой Пушкарской улице, 7 был возведен в 1912 году по проекту архитектора Алексея Зазерского в стиле модерн. Зазерский использовал в строительстве новейшие и наиболее экономичные методы — так, кирпичная кладка велась с замкнутыми воздушными пустотами в стенах, что уменьшало вес здания. Кроме того, строение выделялось пластикой фасадов, ритмикой проемов и фактурной штукатуркой. В 2013 году в доме случился пожар — огонь распространился по трем этажам в левой части здания.

Напомним, о том, что дом Басевича на Большой Пушкарской улице, 7 планируют снести для постройки нового здания с воссозданием исторического фасада, стало известно в конце января 2020 года. Проект был разработан бюро ООО «Проектная культура» для нужд Академии танца Бориса Эйфмана — в здании разместятся «апартаменты для артистов театра». 1 февраля активисты движения «Живой город» и члены петербургского отделения ВООПИиК взяли в живое кольцо исторический дом. В акции участвовали несколько десятков человек. На ней петербуржцы собирали подписи за сохранение здания.