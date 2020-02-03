Эрмитаж объявил о повышении стоимости единого входного билета

Стоимость единого входного билета во все комплексы Государственного Эрмитажа на сутки подорожает с 4 февраля — теперь она составит 800 рублей, что на 100 рублей больше предыдущей цены. При этом самый популярный билет, который позволяет в течение одного дня посетить Основной музейный комплекс, Зимний дворец Петра I и Главный штаб, останется прежней — 400 рублей. В пресс-службе музея напоминают — такой билет является «специальным предложением» для граждан России и Белоруссии.

Кроме того, Главный штаб, Дворец Меншикова, Музей Императорского фарфорового завода, Зимний дворец Петра I можно осмотреть отдельно — цена такого билета составит 300 рублей. Как и прежде, бесплатно посетить Эрмитаж могут дети, учащиеся и студенты вне зависимости от гражданства, а так же российские пенсионеры. Для всех индивидуальных посетителей бесплатными днями остаются каждый третий четверг месяца, 7 декабря — День Эрмитажа и 18 мая — Международный день музеев.

Напомним, современный румынский художник Адриан Гени, известный переосмыслением классических живописных сюжетов и рекордными продажами на аукционах, передал в дар Государственному Эрмитажу свою картину «Охотник». Сейчас она представлена в Главном штабе в рамках экспозиции, посвященной творчеству художника. А Фонд кино выделит средства на производство мультфильма об эрмитажных котах.