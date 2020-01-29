Компания «СКА Арена», ставшая единственной, кто подал заявку на участие в конкурсе по перестройке СКК «Петербургский», показала, как будет выглядеть спортивно-концертный комплекс после реконструкции.
«СКА Арена» показала, как будет выглядеть СКК «Петербургский» после реконструкции
Согласно проекту «ГорКапСтрой», опубликованному «Фонтанкой», площадь здания увеличится до 167 тысяч квадратных метров, высота — до 49 метров, а вместимость составит 21,5 тысячи человек во время хоккейных матчей и 23 тысячи — концертов. На фасаде СКК появятся вертикальные «ребра», которые максимально приблизят обновленное здание к его историческому облику.
Ранее институт «Геореконструкция» подвел итоги экспертизы крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский», реконструкцией которого занимается «СКА Арена». Согласно полученным данным, крыша СКК имеет множественные дефекты — узлы крепления смещены, а около половины всей площади мембранной кровли поражено коррозией. Фактическая несущая способность крыши комплекса также не обеспечивается — заходить в СКК опасно.
Напомним, к Чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Петербурге в 2023 году, СКК «Петербургский» планируют кардинально перестроить. Габариты существующей арены не позволяют вместить чашу на 21 тысячу зрителей — именно такое требование предъявляют заказчики. На его месте может появиться новая площадка высотой 45 метров, которая сможет вместить до 21,5 тысячи зрителей.
Позже СКК предложили присвоить статус объекта культурного наследия России. Предложение направили в КГИОП. Однако градостроительный совет все-таки согласился снести комплекс для строительства нового. Против активно выступают горожане — они написали открытое письмо в адрес правительства города с требованием не сносить спортивный комплекс и признать его объектом культурного наследия. Активистка даже пыталась признать незаконным отказ КГИОП внести здание в список объектов охраны, однако решение не удалось оспорить в суде.
В начале октября Смольный дал старт конкурсу на реконструкцию СКК «Петербургский». Спортивный комплекс может изменить свои параметры, высоту, количество этажей и общий объем. 24 октября вокруг СКК началась установка забора. 29 октября начался демонтаж сидений на трибунах. 25 ноября вестибюле комплекса сбили мраморную облицовку стен, колонн и пола. А 28 ноября в Сети появилось видео, на котором из купола СКК сыпались искры. Автор сопроводил пост подписью: «Валим купол», намекнув на демонтаж. Но, как оказалось, это была шутка.
В середине января правительство Петербурга и ООО «СКК Арена» заключили концессионное соглашение о реконструкции СКК «Петербургский». Компания стала единственной, кто подал заявку на участие в конкурсе по перестройке спортивно-концертного комплекса.
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