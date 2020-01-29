«СКА Арена» показала, как будет выглядеть СКК «Петербургский» после реконструкции

Согласно проекту «ГорКапСтрой», опубликованному «Фонтанкой», площадь здания увеличится до 167 тысяч квадратных метров, высота — до 49 метров, а вместимость составит 21,5 тысячи человек во время хоккейных матчей и 23 тысячи — концертов. На фасаде СКК появятся вертикальные «ребра», которые максимально приблизят обновленное здание к его историческому облику.

Ранее институт «Геореконструкция» подвел итоги экспертизы крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский», реконструкцией которого занимается «СКА Арена». Согласно полученным данным, крыша СКК имеет множественные дефекты — узлы крепления смещены, а около половины всей площади мембранной кровли поражено коррозией. Фактическая несущая способность крыши комплекса также не обеспечивается — заходить в СКК опасно.