В преддверии 76-ой годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады главархив Москвы опубликовал уникальные фотографии осажденного города и его жителей. Снимки были сделаны зимой 1942-1943 года фотокорреспондентом газеты «Правда» Сергеем Струнниковым.
Главархив Москвы опубликовал неизвестные фотографии блокадного Ленинграда
Фотокорреспондент запечатлел десятки видов Ленинграда и повседневную жизнь ленинградцев — расчистку улиц от снега и льда, разборку деревянных строений на топливо, тренировки по противопожарной и противовоздушной обороне, несение патрульной, вахтенной службы, работу зенитчиков на орудийных расчетах, сопровождение аэростатов воздушного заграждения.
Часть снимков также посвящена работе городских предприятий — Сестрорецкого инструментального завода имени Воскова, завода «Большевик», хлебозавода №61, а также учебных и лечебных учреждений. В том числе фотоархив о детской больнице имени Раухфуса, где выхаживали детей с дистрофией.
Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года — город находился в осаде на протяжении 872 дней. За это время погибли, по разным данным, погибли от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек — только 3 % из них от бомбежек и артобстрелов, остальные 97 % от голода. Во время Великой Отечественной войны Дорога жизни была единственной транспортной магистралью через Ладожское озеро — в период блокады Ленинграда по ней в осажденный город доставляли грузы, продовольствие, а также проводили эвакуацию. Дорога находилась не так далеко от линии фронта, поэтому охранялась воинскими подразделениями. За период с ноября 1941 по апрель 1942 года по Дороге жизни были эвакуированы не менее 537 тысяч человек и доставлено 360,5 тонн груза.
Ранее «Комитет 8 сентября» во главе со Львом Лурье разработал мобильное приложение «Блокада. Имена». Приложение визуализирует на карте современного Петербурга адреса погибших в блокаду ленинградцев — с указанием их имен и биографических данных. А в Соляном переулке открылся обновленный Музей обороны и блокады Ленинграда. После реконструкции в выставочном пространстве появились мультимедийные экраны и объемные инсталляции, воссоздающие интерьеры времен блокады.
Редакция «Собака.ru» записала истории тех, кто выжил в Блокаде Ленинграда, составила интерактивную карту осажденного города и вспомнила лучшие книги и фильмы об этих 900 днях. А также вместе со «ВКонтакте» мы запустили социальную акцию с воспоминаниями о жителях блокадного Ленинграда.
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