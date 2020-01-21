В Петербурге — пятый температурный рекорд за январь. Последний раз такое теплое утро было в 1957 году

«Сегодня, 21 января, уже в 6 часов утра температура воздуха в Северной столице достигла +4,8 градуса. Таким образом, оказался побит рекорд максимальной температуры для этого дня, ранее принадлежавший 1957 года, и составлявший +4,6 градуса», — сообщил в своем Facebook ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В течение всего дня Петербург будет находиться на периферии уходящего циклона. В городе ожидается облачная погода, а во второй половине дня даже возможно прояснение. Также вероятны дожди, усиление ветра до 8-13 метров в секунду и повышение температуры до 6 градусов выше нуля.