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В Петербурге — пятый температурный рекорд за январь. Последний раз такое теплое утро было в 1957 году

В Петербурге зафиксирован пятый температурный рекорд за январь. Последний раз такое теплое утро было в 1957 году — уже в 06:00 столбики термометров показывали отметку в +4,8 градуса.

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«Сегодня, 21 января, уже в 6 часов утра температура воздуха в Северной столице достигла +4,8 градуса. Таким образом, оказался побит рекорд максимальной температуры для этого дня, ранее принадлежавший 1957 года, и составлявший +4,6 градуса», — сообщил в своем Facebook ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус. 

В течение всего дня Петербург будет находиться на периферии уходящего циклона. В городе ожидается облачная погода, а во второй половине дня даже возможно прояснение. Также вероятны дожди, усиление ветра до 8-13 метров в секунду и повышение температуры до 6 градусов выше нуля.

15 января в Петербурге был установлен новый температурный рекорд — так тепло в городе не было почти полвека. Утро 16 января также стало самым теплым за всю историю наблюдений — только по данным на 07:00 температура воздуха составила +6,8 градусов. 17 января Петербург побил третий температурный рекорд зимы подряд, а 19 января — четвертый

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Дарья Гладких,
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