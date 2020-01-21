В Петербурге зафиксирован пятый температурный рекорд за январь. Последний раз такое теплое утро было в 1957 году — уже в 06:00 столбики термометров показывали отметку в +4,8 градуса.
В Петербурге — пятый температурный рекорд за январь. Последний раз такое теплое утро было в 1957 году
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«Сегодня, 21 января, уже в 6 часов утра температура воздуха в Северной столице достигла +4,8 градуса. Таким образом, оказался побит рекорд максимальной температуры для этого дня, ранее принадлежавший 1957 года, и составлявший +4,6 градуса», — сообщил в своем Facebook ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.
В течение всего дня Петербург будет находиться на периферии уходящего циклона. В городе ожидается облачная погода, а во второй половине дня даже возможно прояснение. Также вероятны дожди, усиление ветра до 8-13 метров в секунду и повышение температуры до 6 градусов выше нуля.
15 января в Петербурге был установлен новый температурный рекорд — так тепло в городе не было почти полвека. Утро 16 января также стало самым теплым за всю историю наблюдений — только по данным на 07:00 температура воздуха составила +6,8 градусов. 17 января Петербург побил третий температурный рекорд зимы подряд, а 19 января — четвертый.
Причины несвойственно теплой зимы в России назвал глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. По его словам, все дело в вовремя не сформированной зоне высокого давления, которая обычно образуется в это время года над Западной и Восточной Сибирью, Красноярским краем и Якутией.
За шесть дней до наступления Нового года в Петербурге распустилась верба. Из-за аномально теплого декабря в музее-заповеднике «Парк Монрепо» в Выборге распустились колхикумы — так называемые «безвременники». К Рождеству жителей Ломоносова ждали чудеса не по-зимнему — 8 января в городе распустились примулы. Многолетние растения считаются первыми вестниками весны. А на следующий день анютины глазки, одуванчики и роза.
В январе в лесах Петербурга также появились съедобные грибы. Посмотрите, что горожане собрали, в нашем материале.
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