В России готовят к запуску «китайский Uber» DiDi

Как говорят собеседники «Коммерсанта», знакомые с ситуацией, Didi Chuxing уже провела в России несколько собеседований с кандидатами на место топ-менеджера. «Они действительно хотят открыть офис, но, чем он будет заниматься, неизвестно. Может быть, пока речь идет исключительно об аналитической службе, которая изучит ситуацию на транспортном рынке в России. На основании анализа они смогут решить, стоит заходить на этот рынок или нет», — заявил он.

Didi Chuxing, запущенный в 2012 году Alibaba Group, является крупнейшим китайским сервисом каршеринга и заказа такси. Так, в 2016 году компания вытеснила из Китая Uber, а в 2019 году привлекла 600 миллионов долларов от Toyota Motor и объявил о создании совместного предприятия с использованием искусственного интеллекта.

Напомним, Россия возгласила мировой рейтинг по выгодности такси. Ранее сервисы онлайн-заказа такси начали тестировать новую систему обмена данными о времени работы водителей, которая позволит сократить число происшествий на дорогах. Следить за водителями также планируют через специальную камеру мониторинга усталости. Также в Петербурге недавно запустился сервис заказа такси «Ситимобил».

«Яндекс.Такси» разрешит пассажирам самостоятельно выбирать музыку, которая будет играть в салоне во время поездки. Петербургский таксист создал собственный YouTube-канал о сложной жизни водителя, в котором жалуется на систему и рассказывает о способах дополнительного заработка за рулем. А художник Илья Тихомиров изобразил будущее городского транспорта в шуточных рифмованных открытках.