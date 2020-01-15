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Путин предложил на должность премьер-министра кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина

Президент России Владимир Путин внес кандидатуру главы федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля. Сам Мишустин уже ответил на предложение президента согласием. Госдума рассмотрит назначение Мишустина на пост премьера 16 января.

Ранее правительство России в нынешнем составе подало в отставку. Об этом заявил премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Он считает данное решение правильным на фоне оглашенных 15 января президентом Владимиром Путиным предложений об изменении конституции.

Михаилу Мишустину 53 года, он родился и вырос в Москве, руководит федеральной налоговой службой с 2010 года. Он — действительный государственный советник РФ I класса, доктор экономических наук, в партиях не состоит. В 1990-х работал в Международном компьютерном клубе, одной из крупнейших компьютерных выставок страны. Впервые на государственную службу поступил еще в 1998 году — в должности помощника по информационным системам учета и контроля за поступлением налоговых платежей руководителя налоговой службы. Через несколько месяцев стал замминистром РФ по налогам и сборам. В нулевых СМИ его ведомство назвали «одним из самых прогрессивных с точки зрения использования современных информационных технологий ведомством страны». В марте 2004 года Мишустин был назначен руководителем Роснедвижимости — во многом его заслуга введение в 2006 году земельного налога на основе кадастровой стоимости земли. В 2008 году временно ушел по собственному желанию с государственной службы и стал президентом группы компаний UFG («ОФГ Инвест»).

Сегодня, 15 января, президент России Владимир Путин обратился c посланием к Федеральному собранию, в ходе которого предложил передать часть обязанностей главы государства Государственной думе — в частности, право утверждать кандидатуру премьер-министра. Для того, чтобы внести соответствующие поправки в Конституцию, Путин предлагает провести всенародное голосование — референдум. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков о проведении референдума:

В данном случае речь не может идти о референдуме и фактически даже не подразумевает какого-либо принятия путем голосования. Но в связи с тем, что это является достаточно серьезной реформой, президент посчитал целесообразным и необходимым для себя таким образом посоветоваться с гражданами. Поэтому речь идет именно о голосовании, сроки проведения которого и порядок будут определены дополнительно и затем формализованы отдельным указом.

Действующий президент России также распорядился расширить программу материнского капитала. С января 2020 года выплачивать маткапитал начнут после рождения первого ребенка. Другой мерой, направленной на улучшение демографии в России, станут выплаты на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет для малообеспеченных семей. 


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Морозова Ксения,
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