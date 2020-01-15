Путин предложил на должность премьер-министра кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина

Президент России Владимир Путин внес кандидатуру главы федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля. Сам Мишустин уже ответил на предложение президента согласием. Госдума рассмотрит назначение Мишустина на пост премьера 16 января.

Ранее правительство России в нынешнем составе подало в отставку. Об этом заявил премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Он считает данное решение правильным на фоне оглашенных 15 января президентом Владимиром Путиным предложений об изменении конституции.

Михаилу Мишустину 53 года, он родился и вырос в Москве, руководит федеральной налоговой службой с 2010 года. Он — действительный государственный советник РФ I класса, доктор экономических наук, в партиях не состоит. В 1990-х работал в Международном компьютерном клубе, одной из крупнейших компьютерных выставок страны. Впервые на государственную службу поступил еще в 1998 году — в должности помощника по информационным системам учета и контроля за поступлением налоговых платежей руководителя налоговой службы. Через несколько месяцев стал замминистром РФ по налогам и сборам. В нулевых СМИ его ведомство назвали «одним из самых прогрессивных с точки зрения использования современных информационных технологий ведомством страны». В марте 2004 года Мишустин был назначен руководителем Роснедвижимости — во многом его заслуга введение в 2006 году земельного налога на основе кадастровой стоимости земли. В 2008 году временно ушел по собственному желанию с государственной службы и стал президентом группы компаний UFG («ОФГ Инвест»).