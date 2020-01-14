В «Гаванском рабочем городке» на Васильевском острове планируют восстановить мурал «Вода — это жизнь» с аллегорическим изображением Матери-Земли. Его создали летом 1990 года в рамках в рамках американо-советского проекта «Все за одну Землю», однако со временем роспись утратила первоначальный вид.
На Васильевском острове планируют восстановить мурал с Матерью-Землей «Вода — это жизнь»
Мурал «Вода — это жизнь» в течение двух недель создали летом 1990 года американские художники Сьюзан Сервантес, Луис Сервантес, Карлос Лорка и петербургский художник Николай Богомолов. В этом им помогали еще около 15 местных авторов — в том числе девятилетняя дочь Богомолова. Центральной фигурой мурала стало аллегорическое изображение Матери-Земли, которую часто принимают за Будду.
Инициатива восстановить мурал принадлежит петербуржцам — во главе с художником Александром Анисиным они планируют вернуть первоначальный вид изображению уже в этом году. «По словам Александра, в администрации Василеостровского района «не столь активно отреагировали» на такую инициативу. В связи с этим он рассчитывает на поддержку городской администрации и общественности, в первую очередь василеостровцев! Совет Муниципального образования «МО Гавань» уже выразил свою поддержку!», — сообщают в группе «Живем на Васильевском».
Чтобы увидеть мурал с автографами граффитчиков со всего мира или иллюстрации к «Алисе в Зазеркалье» не надо идти в галерею — достаточно внимательнее смотреть по сторонам на прогулке. Редакция «Собака.ru» узнала у сотрудников Института исследования стрит-арта о том, где в городе искать уличное искусство: от Васильевского острова до северных спальных районов.
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