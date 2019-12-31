Лахта Центр назвали одним из самых экологичных небоскребов мира

LEED является рейтинговой системой при строительстве новых объектов или выполнении крупных проектов в существующих зданиях. «Платиновый» уровень является самой высшей оценкой по системе и присуждается за соответствие всем категориям — «Экологически устойчивые площадки застройки», «Эффективность водных систем», «Энергия и окружающая среда», «Строительные материалы и ресурсы», «Качество экологии в здании», а также «Инновации в процессе проектирования».

«В мировой высшей лиге супертоллов на сегодня есть всего пять зданий, достигших максимального уровня Platinum в основной международной системе экологической сертификации супервысоких — LEED. Почему так мало супертоллов имеют «платиновую» степень? Первый случай достижения высшей отметки зафиксирован всего 5 лет назад, в 2015. Архитектор первопроходца Shanghai Tower, исполнительный директор шанхайского Gensler Сяомэй Ли так прокомментировал это событие: "Еще ни один супертолл не получал LEED Platinum. Люди полагали, что невозможно достичь столь высокого экологического рейтинга для здания такого размера"», — поделились в Лахта Центре.

Напомним, Лахта Центр завершает строительство и задумывается о благоустройстве прилегающих территорий. Посмотрите, как будет выглядеть «Северная площадь» — многофункциональное общественное пространство с лестницей-амфитеатром. Ранее Смольный также одобрил проект благоустройства набережной в Лахта Центра, предложенный компанией «Газпром». Так, на участке Приморского шоссе, примыкающего к самому высокому зданию Европы, появится облагороженная набережная со спусками к воде и зеленая зона. А еще возле Лахта Центра возведут автомобильный мост с эстакадами.