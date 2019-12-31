Самое высокое здание Европы — Лахта Центр — вошло в ТОП-5 самых экологичных небоскребов мира. Башня сумела достичь максимального уровня в основной международной системе экологической сертификации зданий LEED Platinum.
Лахта Центр назвали одним из самых экологичных небоскребов мира
LEED является рейтинговой системой при строительстве новых объектов или выполнении крупных проектов в существующих зданиях. «Платиновый» уровень является самой высшей оценкой по системе и присуждается за соответствие всем категориям — «Экологически устойчивые площадки застройки», «Эффективность водных систем», «Энергия и окружающая среда», «Строительные материалы и ресурсы», «Качество экологии в здании», а также «Инновации в процессе проектирования».
«В мировой высшей лиге супертоллов на сегодня есть всего пять зданий, достигших максимального уровня Platinum в основной международной системе экологической сертификации супервысоких — LEED. Почему так мало супертоллов имеют «платиновую» степень? Первый случай достижения высшей отметки зафиксирован всего 5 лет назад, в 2015. Архитектор первопроходца Shanghai Tower, исполнительный директор шанхайского Gensler Сяомэй Ли так прокомментировал это событие: "Еще ни один супертолл не получал LEED Platinum. Люди полагали, что невозможно достичь столь высокого экологического рейтинга для здания такого размера"», — поделились в Лахта Центре.
Напомним, Лахта Центр завершает строительство и задумывается о благоустройстве прилегающих территорий. Посмотрите, как будет выглядеть «Северная площадь» — многофункциональное общественное пространство с лестницей-амфитеатром. Ранее Смольный также одобрил проект благоустройства набережной в Лахта Центра, предложенный компанией «Газпром». Так, на участке Приморского шоссе, примыкающего к самому высокому зданию Европы, появится облагороженная набережная со спусками к воде и зеленая зона. А еще возле Лахта Центра возведут автомобильный мост с эстакадами.
Проектировщики, сотрудники и строители Лахта Центра находятся в непрерывном контакте с петербуржцами. Ранее они показали, как монтажники меняют лампочки на высоте 462 метров — для того, чтобы осуществить работы, альпинисты преодолевают расстояние до шпиля по пожарной лестнице. К 316-летию со дня основания Санкт-Петербурга Лахта Центр подготовил необычный подарок — 60 таймлапсов, собранных в единую масштабную видеопанораму города (с лучшими видами!). Посмотрите новогоднее видео, в котором Лахта Центр превратился в самую высокую елку 2019 года, а еще на то, как выглядит лестница внутри башни.
Пока обзорная площадка не работает, онлайн-трансляции из нее уже ведутся — камера установлена на месте будущей обзорной площадки на 87 этаже, на которую смогут подняться посетители высотного здания. С помощью таймлапса также показали три года строительства Лахта Центра. Кроме того, на шпиле Лахта Центра установили метеостанцию для наблюдения за погодой и даже показали, как над городом собираются грозовые тучи. А еще в стройгородке комплекса живет кот Фокс, который присматривает за стройкой, работает наравне со всеми в офисе инженеров и даже ведет свой Instagram.
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