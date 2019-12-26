Бездомные переоделись в костюмы Деда Мороза и поздравили петербуржцев с Новым годом. Посмотрите, как это было — в видео «Ночлежки»

Благотворительная организация «Ночлежка» показала новогодний клип, в котором Деды Морозы вышли на улицы Петербурга, чтобы поздравить горожан с наступающим праздником. Все эти Деды Морозы — бездомные, и, как отмечают в организации, более 60 тысяч людей без определенного места жительства встретят этот праздник на улицах города.
«Те, от кого большинство прохожих привыкли отворачиваться, те, кого редко пускают отогреться в кафе или залы ожидания. Те, кто в новогоднюю ночь будет искать, где укрыться от холода и опасности. Удивительно, что одного только карнавального костюма хватило, чтобы другие люди увидели в бездомном человека: обменялись с ним парой слов, обнялись», — говорят в «Ночлежке».
Автором новогоднего клипа «Ночлежки» выступило креативное агенство «Декабрист» — ролик они сделали для организации бесплатно. «Вы бы видели, как преображались лица наших героев, когда люди подходили к ним с просьбой сфотографироваться или давали «пять». Бездомные за время жизни на улице привыкают к тому, что люди стараются делать вид, что их не существует, что их не замечают, как будто они призраки. Этим людям нужна наша помощь, потому что они хотят вернуться к нормальной жизни, снова стать частью общества и снова быть нужными», — отметил креативный директор агенства Антон Мохов.
Для того, чтобы поддержать работу благотворительной организации «Ночлежка», которая с 1990 года помогает бездомным людям Петербурга вернуться к обычной жизни, можно оформить регулярное пожертвование.
Напомним, ранее «Ночлежка» запустила акцию «Мандаринка и тушенка», в рамках которой собирает новогодние подарки для бездомных. Со 2 по 22 декабря вещи, которые помогут человеку выжить на улице, можно пожертвовать не только в Петербурге, но и в Москве. А сеть петербургских кафе «Чебуреки и рюмочная у Ларисы» запустила благотворительную акцию «Давай тепло». Совместно с «Ночлежкой» они собирают теплую зимнюю обувь.
Первый пункт обогрева в этом сезоне «Ночлежка» открыла 2 октября в Калининском районе, а спустя две недели — второй пункт обогрева на Васильевском острове. Ранее организация перезапустила проект помощи бездомным людям с химической зависимостью «Дом на полдороги». Место, где могут оказать необходимую поддержку нуждающимся в ней, теперь находится в отдельном помещении в Красногвардейском районе. Также благотворительная организация также открыла «Ночной приют», в котором круглый год могут переночевать 40 человек, а сотрудники «Ночлежки» выпустили пособие по психологической роботе с бездомными людьми.
В новогодние праздники любительский театр «Большая комната» покажет постановку «Ворон» по пьесе Карло Гоцци — захватывающую историю о долге, самопожертвовании и настоящей любви. Все собранные средства будут направлены в пользу благотворительных организаций Петербурга — AdVita, «Ночлежка» и «Перспективы».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.