Бездомные переоделись в костюмы Деда Мороза и поздравили петербуржцев с Новым годом. Посмотрите, как это было — в видео «Ночлежки»

«Те, от кого большинство прохожих привыкли отворачиваться, те, кого редко пускают отогреться в кафе или залы ожидания. Те, кто в новогоднюю ночь будет искать, где укрыться от холода и опасности. Удивительно, что одного только карнавального костюма хватило, чтобы другие люди увидели в бездомном человека: обменялись с ним парой слов, обнялись», — говорят в «Ночлежке».

Автором новогоднего клипа «Ночлежки» выступило креативное агенство «Декабрист» — ролик они сделали для организации бесплатно. «Вы бы видели, как преображались лица наших героев, когда люди подходили к ним с просьбой сфотографироваться или давали «пять». Бездомные за время жизни на улице привыкают к тому, что люди стараются делать вид, что их не существует, что их не замечают, как будто они призраки. Этим людям нужна наша помощь, потому что они хотят вернуться к нормальной жизни, снова стать частью общества и снова быть нужными», — отметил креативный директор агенства Антон Мохов.

Для того, чтобы поддержать работу благотворительной организации «Ночлежка», которая с 1990 года помогает бездомным людям Петербурга вернуться к обычной жизни, можно оформить регулярное пожертвование.