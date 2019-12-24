Декоративные элементы на фасаде дома Бака на Кирочной улице, 24 укрепят с помощью специальной арматуры. Ранее штукатурные слои частично отделялись и падали на оживленную часть тротуара.
Декоративны элементы на фасаде дома Бака на Кирочной укрепят специальной арматурой
Такое решение было принято по итогам обследования, которое провели сотрудники Фонда капитального ремонта по факту частичного обрушения штукатурки. Горизонтальные декоративные выступы будут укреплены с помощью специальной арматуры, не заметой внешне. Работы должны быть выполнены до конца декабря 2019 года.
Также с фасада снимут участок под балконом, где также образовались трещины. Его восстановлением займутся позже — для проведения работ температура воздуха должна быть не ниже +8 градусов.
Доходный дом Юлиана Борисовича Бака возведен в 1904-1905 годах по проекту архитектора Бориса Гиршовича в стиле модерн. Фасад выполнен в элементами рококо, цоколь до второго этажа облицован розовой гранитной «шубой». Парадные с широкими мраморными лестницами были украшены витражами фирмы «М.Франк и К» — с рисунками в стиле рококо. С 1930 по 1041 год в доме жил литератор, друг поэта Сергея Есенина Анатолий Мариенгоф, а также его жена Анна Никритина — актриса БДТ.
Дом Бака регулярно появляется в новостях благодаря жильцам: они создали паблик, посвященный истории здания. В прошлом году благодаря фото в соцсетях были найдены пропавшие 10 лет назад резные двери дома. Тогда же при ремонте здесь нашли старинную бутылку коньяка и журналы 1910 года. Также обитатели исторического здания объединились, чтобы сделать серию табличек в характерном для особняка стиле. Они развесили парадной просьбы не курить, соблюдать порядок в помещении, не уносить детали декора и не ходить на крышу, добавив к сообщениям имена людей, которым, по мнению жильцов, не понравились бы такие действия. Каждый год здесь проходит акция «Отмоем дом Бака», в этом году для убирающихся жильцов и волонтеров прямо в парадной спел хор.
Напомним, старинный люк, ведущий в «тайную комнату», был найден 22 сентября. По словам жильцов, они освободили помещение над аркой в парадной от сотрудников ЖКС, которые занимали его незаконно. Сам люк, ведущий в помещение, был найден, когда консьержи сняли обои — до этого никто не подозревал о его существовании. Ранее реставраторы восстановили единственный сохранившийся внутриквартирный витраж, который находится в доме Бака. А еще один из жильцов своими руками очистил травленное стекло, которое, «лежало у него с давних времен, когда квартира еще была коммунальной».
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