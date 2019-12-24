Декоративны элементы на фасаде дома Бака на Кирочной укрепят специальной арматурой

Такое решение было принято по итогам обследования, которое провели сотрудники Фонда капитального ремонта по факту частичного обрушения штукатурки. Горизонтальные декоративные выступы будут укреплены с помощью специальной арматуры, не заметой внешне. Работы должны быть выполнены до конца декабря 2019 года.

Также с фасада снимут участок под балконом, где также образовались трещины. Его восстановлением займутся позже — для проведения работ температура воздуха должна быть не ниже +8 градусов.

Доходный дом Юлиана Борисовича Бака возведен в 1904-1905 годах по проекту архитектора Бориса Гиршовича в стиле модерн. Фасад выполнен в элементами рококо, цоколь до второго этажа облицован розовой гранитной «шубой». Парадные с широкими мраморными лестницами были украшены витражами фирмы «М.Франк и К» — с рисунками в стиле рококо. С 1930 по 1041 год в доме жил литератор, друг поэта Сергея Есенина Анатолий Мариенгоф, а также его жена Анна Никритина — актриса БДТ.