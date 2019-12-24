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Декоративны элементы на фасаде дома Бака на Кирочной укрепят специальной арматурой

Декоративные элементы на фасаде дома Бака на Кирочной улице, 24 укрепят с помощью специальной арматуры. Ранее штукатурные слои частично отделялись и падали на оживленную часть тротуара.

  • Здесь и далее фото: сообщество «Кирочная 24»

Такое решение было принято по итогам обследования, которое провели сотрудники Фонда капитального ремонта по факту частичного обрушения штукатурки. Горизонтальные декоративные выступы будут укреплены с помощью специальной арматуры, не заметой внешне. Работы должны быть выполнены до конца декабря 2019 года. 

Также с фасада снимут участок под балконом, где также образовались трещины. Его восстановлением займутся позже — для проведения работ температура воздуха должна быть не ниже +8 градусов. 

Доходный дом Юлиана Борисовича Бака возведен в 1904-1905 годах по проекту архитектора Бориса Гиршовича в стиле модерн. Фасад выполнен в элементами рококо, цоколь до второго этажа облицован розовой гранитной «шубой». Парадные с широкими мраморными лестницами были украшены витражами фирмы «М.Франк и К» — с рисунками в стиле рококо. С 1930 по 1041 год в доме жил литератор, друг поэта Сергея Есенина Анатолий Мариенгоф, а также его жена Анна Никритина — актриса БДТ.

Фоторепортаж: в доме Бака впервые с 1905 года начали делать ремонт (наконец!)

Дом Бака регулярно появляется в новостях благодаря жильцам: они создали паблик, посвященный истории здания. В прошлом году благодаря фото в соцсетях были найдены пропавшие 10 лет назад резные двери дома. Тогда же при ремонте здесь нашли старинную бутылку коньяка и журналы 1910 года. Также обитатели исторического здания объединились, чтобы сделать серию табличек в характерном для особняка стиле. Они развесили парадной просьбы не курить, соблюдать порядок в помещении, не уносить детали декора и не ходить на крышу, добавив к сообщениям имена людей, которым, по мнению жильцов, не понравились бы такие действия. Каждый год здесь проходит акция «Отмоем дом Бака», в этом году для убирающихся жильцов и волонтеров прямо в парадной спел хор.

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Напомним, старинный люк, ведущий в «тайную комнату», был найден 22 сентября. По словам жильцов, они освободили помещение над аркой в парадной от сотрудников ЖКС, которые занимали его незаконно. Сам люк, ведущий в помещение, был найден, когда консьержи сняли обои — до этого никто не подозревал о его существовании. Ранее реставраторы восстановили единственный сохранившийся внутриквартирный витраж, который находится в доме Бака. А еще один из жильцов своими руками очистил травленное стекло, которое, «лежало у него с давних времен, когда квартира еще была коммунальной».

 


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Дарья Гладких,
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