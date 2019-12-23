Сегодня, 23 декабря, Дворцовый мост через Неву отмечает свой День рождения — в этот день в 1916 году по нему проехал первый экипаж. В честь праздника «Мостотрест» показал, как должна была выглядеть переправа по задумке архитектора императорского двора Роберта-Фридриха Мельцера, которому было поручено разработать оформление моста.
«Мостотрест» показал, как должен был выглядеть Дворцовый мост по проекту архитектора Мельцера
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Фото: CПб ГБУ «Мостотрест»
В начале XX века Дворцовый мост задумывался как объект с пышным убранством. По проекту Мельцера, переправу должны были украшать перила сложного рисунка с «чеканными двухсторонними украшениями из толстого листового железа», декоративные карнизы с «картушами, выполненными из толстого железа», восемь фонарей с выкованным из железа декором, а на широких опорах разводного пролета предполагалось поставить четыре фонаря-маяка высотой более 20 метров, украшенных скульптурами, орнаментами, картушами и императорскими орлами.
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Первоначальный проект фонарей-башен для быков разводного пролёта, 1910 г. Архитектор Р. Ф. Мельцер. Фото: Википедия
Однако воплотить проект в жизнь помешала Первая Мировая война — она заморозила строительство моста, из-за чего его инженерная конструкция была полностью голова лишь к концу 1916 года. «23 декабря 1916 года считается официальным днем рождения Дворцового моста. В этот день по нему проехал первый экипаж. Из-за войны мост был сдан без архитектурной отделки, хотя по проекту она планировалась очень пышной. Перила, фонари, павильоны управления — все это сделали уже при советской власти», — рассказали в «Мостотресте».
В начале 2000-х годов директор «Мостотреста» Юрий Петров предложил все-таки воплотить в жизнь проектные решения Мельцера и подарить Дворцовому мосту пышное убранство. Однако пока эта идея в жизнь так и не воплотилась.
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aapsky / Shutterstock.com
Напомним, в конце лета началась реконструкция старейшего чугунного моста Петербурга и объекта культурного наследия федерального значения — Зеленого моста через Мойку. Последний раз переправу реставрировали в 1908 году — спустя почти 100 лет после ее возведения. «Мостотрест» также планирует провести капитальный ремонт Биржевого моста. Работы будут идти три года, а для их реализации необходимо полное закрытие транспортного движения.
Ранее «Мостотрест» показал видеоролик о мостах Петербурга в период с 1941 по 1945 год. Новая работа стала продолжением проекта «Мосты осажденного города», реализуемого совместно с Архивным комитетом к 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады. В основе видео — архивные материалы, большинство из которых опубликовано впервые.
Ранее первый и второй мост Круштейна, соединяющие Новую Голландию и Адмиралтейские острова, первыми в Петербурге обзавелись двусторонними табличками. Автор идеи — петербургский художник-керамист Юрий Осинин, который с 2015 года меняет старые эмалевые указатели на новые, из керамики. А еще магистрант кафедры дизайна архитектурной среды СПбГАСУ Кристина Педос предложила построить в Петербурге три необычных моста, которые будут одновременно выполнять функции общественных пространств. Ее проекты рассчитаны на Центральный, Красносельский и Красногвардейский районы.
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