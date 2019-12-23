«Мостотрест» показал, как должен был выглядеть Дворцовый мост по проекту архитектора Мельцера

Однако воплотить проект в жизнь помешала Первая Мировая война — она заморозила строительство моста, из-за чего его инженерная конструкция была полностью голова лишь к концу 1916 года. «23 декабря 1916 года считается официальным днем рождения Дворцового моста. В этот день по нему проехал первый экипаж. Из-за войны мост был сдан без архитектурной отделки, хотя по проекту она планировалась очень пышной. Перила, фонари, павильоны управления — все это сделали уже при советской власти», — рассказали в «Мостотресте».

В начале 2000-х годов директор «Мостотреста» Юрий Петров предложил все-таки воплотить в жизнь проектные решения Мельцера и подарить Дворцовому мосту пышное убранство. Однако пока эта идея в жизнь так и не воплотилась.