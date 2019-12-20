Что может сочетаться с новогодним оливье, беседами при свечах и зимними прогулками лучше подарков, произведенных мастерами России? Исследовательница сел Надя Артес специально для «Собака.ru» выбрала самые интересные мастерские, легендарные заводы и ремесленников. С огромной историей и малоизвестные – все, кто веками создает образ русской идентичности.
12 подарков из мастерских России: от расписных игрушек до гусевского хрусталя
Гусевский хрусталь
Цены: от 600 рублей
Заказать можно через официальный сайт, сайт партнеров или в инстаграме.
Славная история Гусевского хрустального завода насчитывает несколько веков. Столетия назад здесь создавали сервизы для императорского двора, а сейчас производят те самые лафитники, из которых еще ваши дедушки и бабушки пили водку и хреновуху.
Жостовские подносы
Цены: от 1000 руб.
Заказать можно на официальном сайте.
Жостовской росписью век назад занялись в селах Жостово, Осташково, Хлебниково, Троицкое. Кованную основу мастера превращали в живой цветочный букет. Ремесло сохранилось и по сей день, но сегодня можно купить не только подносы, но и раскрашенные характерным рисунком елочные игрушки, кружки и блокноты.
Гжельский фарфоровый завод
Цены: от 150 руб.
Завод основан в 1818 году. Здесь производят как традиционный бело-синий фарфор, так и незаслуженно забытый цветной. Ассортимент большой и осовремененный: например, можно купить кружку с силиконовой крышкой для кофе to go, светильник или свечу в стакане с росписью.
Фарфоровая мануфактура в г. Гжель
Цены: от 1500 руб
Сосед Гжельского фарфорового завода, который трудится в другой стилистике. Здесь можно купить фарфоровые скульптуры как будто родом из детства: танцующих поросят, женщин в кокошниках и (неожиданно) Ждуна с балалайкой. Есть здесь и посуда с традиционными русскими сюжетами.
Крестецкая строчка
Цены: от 2000 руб.
Бизнесмен Антон Георгиев и его жена-дизайнер Александра выкупили фабрику «Крестецкая строчка» в Новгородской области и стали идеологами возрождения знаменитого народного промысла, зародившегося в 1860 году. Сегодня это тот уникальный случай, когда современный дизайн гармонично сочетается традициями. Здесь можно купить как роскошное платье для новогодней ночи, так и небольшие салфетки в подарок. Продаются изделия в шоу-руме бренда на Лахтинском проспекте, универмаге «Московский» и бутике CASHMEREHOUSE.
Богородская игрушка
Цены: от 400 руб.
Во-первых, это экологично, во-вторых, этой культовой игрушке уже 100 лет – многие помнят ее еще из детства. Есть здесь нововведения, но лучше остановиться на проверенной классике: медведях во всех возможных и невозможных жизненных ситуациях.
Стеклянные елочные игрушки
Цены: от 300 р.
Итернет-магазин нижегородской игрушки
За елочными игрушками «как в детстве» нужно ехать в два места: Нижегородскую фабрику «Ариель» и в «Елочку» в городе Клин. В Нижнем Новгороде акцент делают на более сложные формы и детализацию, а клинская игрушка – скорее минималистичная, насколько это возможно в рамках «русского духа».
Дулевский фарфор
Цены: от 150 руб.
Один из важнейших фарфоровых заводов страны работает с 1832 года. Народно-художественный промысел серьезно обновил коллекции и отдает дань времени. Впишется в любой современный кухонный быт деликатно.
Кадомский вениз
Цены: от 15 000 руб.
300-летнее ремесло, самая тонкая и изящная игольная вышивка страны. Продают одежду и предметы для стола: скатерти, салфетки, дорожки. Цены выше демократичных, но к празднику можно себе позволить.
Деревянные игрушки русского Севера
Цены: от 500 руб.
Северный стиль ремесел всегда более скромный и минималистичный. Здесь меньше ярких красок и смелых форм, но больше осмысленности в линиях и заботе к материалу. За игрушками в подарок и элементами декора в таком стиле лучше идти в артель «Ремеселенники Русского Севера».
Дымковская игрушка
Цены: от 300 руб
Глиняная игрушка возникла в старорусский праздник Свистунья, в который принято было свистеть. К событию женское население слободы Дымково лепило свистульки из глины в виде коней, баранов, козлов, уток и других животных и красило их в разные яркие цвета. Праздник давно забылся, а игрушка обрела новую форму и стала приятным дополнением к интерьеру.
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