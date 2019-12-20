12 подарков из мастерских России: от расписных игрушек до гусевского хрусталя

Крестецкая строчка

Цены: от 2000 руб.

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Бизнесмен Антон Георгиев и его жена-дизайнер Александра выкупили фабрику «Крестецкая строчка» в Новгородской области и стали идеологами возрождения знаменитого народного промысла, зародившегося в 1860 году. Сегодня это тот уникальный случай, когда современный дизайн гармонично сочетается традициями. Здесь можно купить как роскошное платье для новогодней ночи, так и небольшие салфетки в подарок. Продаются изделия в шоу-руме бренда на Лахтинском проспекте, универмаге «Московский» и бутике CASHMEREHOUSE.