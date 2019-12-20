Одним из нововведений фестиваля станет масштабный лекторий. «Территория и количество звездных спикеров увеличатся, потому что на пятом фестивале зона пользовалась большим успехом. Тогда хедлайнерами стали журналист Леонид Парфенов, продюсер Тина Канделаки, кинопродюсер Александр Роднянский и писатель Александр Цыпкин», — говорят организаторы.

Напомним, ранее «ВКонтакте» запустила анимированный стикерпак, с помощью которого пользователи смогут изучить основные слова и словосочетания русского жестового языка. Социальная сеть также выпустила набор благотворительных стикеров в поддержку петербургского фонда AdVita, благотворительную маску для историй и игру, помогающие пользователям почувствовать мир людей с нарушениями слуха и зрения, а еще стикеры ко Дню знаний — собранные средства будут направлены на помощь в получении образования детям-сиротам. А еще «ВКонтакте» начала предупреждать о недостоверной информации в группах антипрививочников.

Социальная сеть также готовит к запуску платформу для образовательных марафонов, где авторы смогут размещать свои курсы, а пользователи обучаться в любое время. Также грядущие обновления. Среди них — новые возможности для монетизации и организации мероприятий, новый подход к верификации страниц, а также появление дизлайков в комментариях. А еще «ВКонтакте» запустила раздел «Воспоминания». В интерфейсе, созданном по аналогии с историями, можно увидеть записи и события, которые были размещены в этот день год или несколько лет назад.