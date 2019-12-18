В Петербурге ожидается порывистый ветер. Из-за угрозы наводнения могут закрыть дамбу

Ситуацию держит на контроле региональное отделение МЧС. Спасатели напоминают о необходимости держать окна закрытыми, просят обходить стороной рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровле, а также избегать деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач. По прогнозам метеорологов, к вечеру ветер может перерасти в штормовой — его порывы будут достигать 24 метров в секунду.

«Вчерашние неблагоприятные прогнозы по Санкт-Петербургу подтверждаются: сегодня территория города попадет под удар активного циклонического вихря. Он закроет небо плотными облаками и станет причиной дождей, временами сильных, вызовет порывистый ветер. При этом температура поднимется вплотную к рекордным отметкам, а ветровой режим может стать причиной нагонного наводнения», — пишет ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Несмотря на сильный ветер, в Петербурге теплая погода — температура воздуха держится на отметке от 4 до 6 градусов выше нуля, в Ленобласти — от 2 до 7 со знаком «плюс». Ожидаем очередного рекорда — последний раз в городе было так же тепло в 1956 году, когда столбики термометра зафиксировали +6,4 градуса.