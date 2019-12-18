На Смоляном мысу в Выборге открылось новое пространство для отдыха. На площади в 5 гектаров благоустроили набережные, велодорожки, пешеходный променад и пляж, а также установили деревянную скульптуру лося — все это было выбрано самими горожанами в ходе открытого голосования.
На Смоляном мысу в Выборге появилось новое общественное пространство — с пешеходным променадом, велодорожками и скульптурой лося
Смоляной мыс является частью береговой линии Выборгского залива и излюбленным местом отдыха горожан и туристов. После благоустройства на территории в 5 гектаров здесь появился тренажерный зал на открытом воздухе, благоустроенный пляж, смотровые площадки и фотозоны, парковки, а также сформирована единая система пешеходных и транспортных связей, включая пешеходный променад и велодорожку на протяжении всей набережной.
«Раньше это место было просто одним из самых холодных в Ленинградской области. Сколько раз я туда приезжал с инспектированием строительства — каждый раз очень замерзал. Теперь оно одно из самых красивых не только в области, но и далеко за ее пределами. Спасибо Минстрою России, строителям, руководству Ленинградской области, выборжанам. Работа очень масштабная, сложная. Выполнена достойно и в срок. Поздравляю всех с успехом», — сказал на открытии председатель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Александр Тимков.
Благоустройство Смоляного мыса проходило в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Для реализации проекта было выделено 50 миллионов рублей из областного бюджета и еще 7 миллионов — из муниципальных средств.
Напомним, Комитет по градостроительству и архитектуре подготовил проект благоустройства набережной Большой Невки в Приморском районе Петербурга. Согласно концепции, вдоль береговой линии появятся пешеходные и велосипедные маршруты, которые непрерывно свяжут ЦПКиО и парк 300-летия. Власти также планируют благоустроить набережную Обводного канала. В ходе работ планируется провести капитальный ремонт Гутуевского моста, возведенного в 1828 году, а также строительство еще одной переправы — через реку Екатерингофку.
В сентябре завершился первый этап реконструкции набережной реки Карповки — на участке от улицы Чапаева до Первого медицинского университета. Работы начались в конце июня — по проекту, разработанному архитектурным агенством «Нескучный сад» совместно с активистами сообщества «Друзья Карповки». К 2022 году на всей территории вдоль реки Карповки должна появиться благоустроенная прогулочная зона с участками для отдыха, площадками для маломобильных людей, новые опоры освещения.
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