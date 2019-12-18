Смоляной мыс является частью береговой линии Выборгского залива и излюбленным местом отдыха горожан и туристов. После благоустройства на территории в 5 гектаров здесь появился тренажерный зал на открытом воздухе, благоустроенный пляж, смотровые площадки и фотозоны, парковки, а также сформирована единая система пешеходных и транспортных связей, включая пешеходный променад и велодорожку на протяжении всей набережной.

«Раньше это место было просто одним из самых холодных в Ленинградской области. Сколько раз я туда приезжал с инспектированием строительства — каждый раз очень замерзал. Теперь оно одно из самых красивых не только в области, но и далеко за ее пределами. Спасибо Минстрою России, строителям, руководству Ленинградской области, выборжанам. Работа очень масштабная, сложная. Выполнена достойно и в срок. Поздравляю всех с успехом», — сказал на открытии председатель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Александр Тимков.

Благоустройство Смоляного мыса проходило в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Для реализации проекта было выделено 50 миллионов рублей из областного бюджета и еще 7 миллионов — из муниципальных средств.