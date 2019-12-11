Как рассказал «Петербургскому дневнику» директор выставочного комплекса «Ленрезерв» Анатолий Бернштейн, горожане хотят видеть выкупленное здание на проспекте Непокоренных в том виде, каким оно было построено — в комплексе с мемориальным кладбищем. Ремонт не обещает быть легким и быстрым — в здании выявлены проблемы с коммуникациями, при этом планируемый бывшим владельцем ресторан уже полностью обустроен.

«Скорее всего, мы будем стараться делать экспозицию такой, чтобы они могли оказаться внутри события. Если говорить о самом страшном времени блокады — это зима 1941–1942 годов. К нам приходят люди, и порой все, что они знают о блокаде, сводится к 900 дням и 125 граммам хлеба. Да, 125 граммов было, но это норма действовала месяц, с 20 ноября до 25 декабря 1941 года. А в 1943 году хлеба в блокадном Ленинграде получали столько же, сколько и в Москве. К сожалению, люди не знают правды о блокаде. Все время говорят, что город выживал. Город не выживал, а жил, мы показываем, какое большое количество различной продукции выпускалось в Ленинграде. Например, больше тысячи изданий книг. С учетом Пискаревского кладбища, экспозиция расскажет о периоде наиболее массовых захоронений», — поделился планами Бернштейн.

Напомним, в Соляном переулке открылся обновленный Музей обороны и блокады Ленинграда. После реконструкции в выставочном пространстве появились мультимедийные экраны и объемные инсталляции, воссоздающие интерьеры времен блокады — квартиры, школы, театральной гримерки и пункта выдачи хлеба. «Собака.ru» записала истории тех, кто выжил в Блокаде Ленинграда, составила интерактивную карту осажденного города и вспомнила лучшие книги и фильмы об этих 900 днях.