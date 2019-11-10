На XXV Международном кинофестивале в Женеве «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова стала лучшим полнометражным фильмом 2019 года. Полный список победителей представлен на сайте фестиваля.
«Дылда» Кантемира Балагова стала лучшим полнометражным фильмом этого года на Женевском кинофестивале
«Очень сильная картина от весьма молодого режиссера. Он обращается к теме выживания, сложности человеческих взаимоотношений, реальности, надежде, компромиссе и его цене. Настоящее произведение искусства о скорби и восстановлении», — отмечают члены жюри.
Картина «Дылда» – история созависимых отношений двух подруг, оказавшихся в послеблокадном Ленинграде. Отчасти фильм основан на книге Светланы Алексиевич «У войны неженское лицо». Главных героинь играют дебютантки Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина.
Напомним, ранее Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI в программе «Особый взгляд» 72-Каннского кинофестиваля. Фильм ученика Александра Сокурова и номинанта премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» также выдвинут от России на премию «Оскар» — в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». И это еще не все! «Дылда» стала претендентом на американскую премию в области кинематографии «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
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