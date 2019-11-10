«Дылда» Кантемира Балагова стала лучшим полнометражным фильмом этого года на Женевском кинофестивале

«Очень сильная картина от весьма молодого режиссера. Он обращается к теме выживания, сложности человеческих взаимоотношений, реальности, надежде, компромиссе и его цене. Настоящее произведение искусства о скорби и восстановлении», — отмечают члены жюри.

