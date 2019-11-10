18+

«Дылда» Кантемира Балагова стала лучшим полнометражным фильмом этого года на Женевском кинофестивале

На XXV Международном кинофестивале в Женеве «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова  стала лучшим полнометражным фильмом 2019 года. Полный список победителей представлен на сайте фестиваля.

«Очень сильная картина от весьма молодого режиссера. Он обращается к теме выживания, сложности человеческих взаимоотношений, реальности, надежде, компромиссе и его цене. Настоящее произведение искусства о скорби и восстановлении», — отмечают члены жюри.
 

Знакомьтесь, Кантемир Балагов — будущее российского кино

Картина «Дылда» – история созависимых отношений двух подруг, оказавшихся в послеблокадном Ленинграде. Отчасти фильм основан на книге Светланы Алексиевич «У войны неженское лицо». Главных героинь играют дебютантки Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина. 

Напомним, ранее Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI в программе «Особый взгляд» 72-Каннского кинофестиваля. Фильм ученика Александра Сокурова и номинанта премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» также выдвинут от России на премию «Оскар» — в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». И это еще не все! «Дылда» стала претендентом на американскую премию в области кинематографии «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.

 

Сабина Алиева,
Комментарии

Наши проекты