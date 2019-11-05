Фантастический фильм режиссера Андрея Тарковского «Солярис» был снят на киностудии «Мосфильм» в 1972 году. В качестве основы сценария был взят одноименный роман Станислава Лема, описывающий взаимоотношения людей будущего c разумным Океаном планеты Солярис. По сюжету, на Солярис отправляется психолог Крис Кельвин. Там доктор обнаруживает экипаж, как ему кажется, обезумевший из-за воссозданных Океаном мучительных воспоминаний. Скептицизм Криса проходит, когда он встречает покончившую с собой жену.

Главные роли в фильме исполнили Наталья Бондарчук, Донатас Банионис, Юри Ярвет, Владислав Дворжецкий, Николай Гринько и Анатолий Солоницын. На Каннском кинофестивале в 1972 году «Солярис» получил Гран-при жюри и приз международной ассоциации кинопрессы FIPRESCI.

«Необычный фильм — даже среди картин Тарковского. Это и «настоящая» научная фантастика, и протест против устремленности к прогрессу и будущему — вместо него Тарковский выбирает вечное возвращение, судьбу блудного сына. Возможность для каждого зрителя нырнуть в мыслящий океан и столкнуться лицом к лицу со своими страхами и надеждами, как это происходит с героями «Соляриса»», — говорит кинокритик и редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин.

Специальные показы пройдут 12 и 14 декабря — в московской кинотеатре «Октябрь» в петербургском кинотеатре «Аврора». В широкий прокат «Солярис» выйдет 26 декабря 2019 года.