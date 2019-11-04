«Убирать грязь не стыдно, стыдно жить в грязи!»: в Петербурге сняли документальный фильм о жизни дворников

Авторы фильма в описании утверждают, что рядовые дворники не сразу согласились участвовать в этом проекте. «Настало время решить вопросы с ценообразованием на жильё для дворников, с мизерной заработной платой, прекратить рабскую эксплуатацию труда, разобраться с «мёртвыми душами», улучшить условия и хозяйственное оснащение для нормальной и эффективной трудовой деятельности», – пишут они. Кроме того, создатели видео пообещали, что все попытки давления будут придаваться гласности с именами и фамилиями, а заявления немедленно отправятся в соответствующие органы.



