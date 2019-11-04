В День народного единства, 4 ноября, сообщество «Центральный район за комфортную среду обитания» опубликовало в социальной сети «ВКонтакте» фильм, посвященный жизни петербургских дворников. В нем рабочие делятся историями из личной жизни, а также рассказывают о трудностях на работе – о мизерных зарплатах, нехватке специального оборудования, проблемах со здоровьем и жилищных условиях. Кроме того, в фильме они с любовью вспоминают свою родину.
«Убирать грязь не стыдно, стыдно жить в грязи!»: в Петербурге сняли документальный фильм о жизни дворников
Например, молодая девушка в начале видео признается – она не знала о том, что ей придется по чердакам лазить. «Я думала, только лестницы буду мыть» – добавляет она. При этом девушка отмечает, что имеет высшее образование. «Мне казалось, в Санкт-Петербурге все серьезно, по закону. А начинаешь работать, смотришь – и будто все не так», – признается другой герой ролика.
Авторы фильма в описании утверждают, что рядовые дворники не сразу согласились участвовать в этом проекте. «Настало время решить вопросы с ценообразованием на жильё для дворников, с мизерной заработной платой, прекратить рабскую эксплуатацию труда, разобраться с «мёртвыми душами», улучшить условия и хозяйственное оснащение для нормальной и эффективной трудовой деятельности», – пишут они. Кроме того, создатели видео пообещали, что все попытки давления будут придаваться гласности с именами и фамилиями, а заявления немедленно отправятся в соответствующие органы.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.