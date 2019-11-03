Американский кинорежиссер Квентин Тарантино назвал драму Александра Ажа «Капкан» лучшим фильмом этого года. Об этом рассказал писатель и кинокритик издания Deadline Пит Хаммонд в своей еженедельной колонке. По его словам, Тарантино признался в этом в разговоре с Питом Хаммондом.
Квентин Тарантино назвал драму «Капкан» лучшим фильмом этого года
«Как бы странно это не звучало, но Тарантино выбрал лучшим фильмом этого года «Капкан», чем поделился со мной», — заявил Хаммонд.
Действие «Капкана» разворачивается во время урагана во Флориде. Главная героиня Хэйли игнорирует приказы об эвакуации и отправляется домой за отцом. Девушка находит его в тяжелом состоянии в подвале и попадает в ловушку из-за разбушевавшейся стихии. Помощи ждать неоткуда, поблизости находится аллигатор, а вода не прекращает поступать.
Напомним, девятый фильм Тарантино «Однажды в Голливуде», вышедший в прокат 8 августа 2019 года, собрал в России 1 млрд рублей. Кинолента, повествующая о голливудском актере Рике Далтоне и его дублере Клиффе Буте, стала самым кассовым фильмом Квентина Тарантино в России. А еще Квентин Тарантино подтвердил намерения снять как минимум еще один фильм после «Однажды в Голливуде». Ранее он неоднократно заявлял, что именно эта лента станет его последней режиссерской работой.
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