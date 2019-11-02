Один из основателей группы Linkin Park Майк Шинода записал песню fine специально для российского фантастического фильма «Аванпост» Егора Баранова, сообщает пресс-служба компании Warner Music Russia.
Майк Шинода записал трек для российского фантастического фильма «Аванпост»
«Когда режиссер фильма Егор Баранов прислал мне отрывок из фильма, у меня в голове сразу же появилась идея, какую песню я хотел бы для него записать. Напряжение и тревожная обстановка фильма мгновенно нашли отклик в моем сердце», – цитирует американского музыканта пресс-служба.
В главных ролях «Аванпоста» снялись Петр Федоров, Алексей Чадов, Лукерья Ильяшенко, Ксения Кутепова и актер «Гоголь-Центра» Филипп Авдеев. Автором сюжета стал Илья Куликов. Так, действие фильма разворачивается в недалеком будущем на планете «что-то происходит». Связь с большей частью населенных пунктов Земли оборвалась, а космонавты, находящиеся на орбите, докладывают о небольшом «пятне» в Восточной Европе. То, что военные находят за его границей, шокирует — нечто истребило практически все человечество, оставив только 0,5% людей.
Напомним, грядущая премьера будет разделена на две части, первая выйдет в российский прокат 21 ноября 2019 года. А пока что можете посмотреть финальный трейлер.
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