Режиссер Кирилл Серебренников приступил к съемкам фильма «Петровы в гриппе» — экранизации романа писателя Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него». Главные роли в картине, которая станет совместным проектом России, Франции и Швейцарии, исполнят Семен Серзин и Чулпан Хаматова.
Семен Серзин и Чулпан Хаматова сыграют в фильме Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе»
Роман-финалист «Большой книги»-2017 и победитель «Нацбеста»-2018 «Петровы в гриппе и вокруг него» появился на полках книжных магазинов только в начале прошлого года. Алексей Сальников пишет просто и о простом, разбрасывая по сюжету чит-коды, которые с легкостью считываются российским читателем. Универсальная и загадочная в своей повседневности история, где Петров катается на троллейбусе, работает автослесарем и гриппует, а его жена исподтишка вершит справедливость над плохими людьми.
Финальная картина складывается подобно мозаике. Самые прозаичные эпизоды оказываются движущей силой сюжета и даже переход к метафизике кажется чем-то закономерными и ожидаемым. Но главная мысль, что буквально сочится из каждой страницы — реальность каждого не так проста и в этом ее очарование.
Алексей Сальников
Из выступления на Книжном салоне:
«Петровы» о современном человеке – про здесь и сейчас. Он узнаваем и живет рядом с нами. Все действие происходит в провинциальном городе, Екатеринбурге, откуда я родом. Там своя ментальность, и я знаю, о чем пишу. Главный герой, автомеханик по фамилии Петров, заболевает гриппом во время предновогодней суеты. Он едет домой, но с ним происходят какие-то совершенно невозможные вещи. То он оказывается в гостях у странного философа, то в транспорте ему попадаются фрики, но в конце концов он добредает до дома, где его ждут жена и сын, у которых свои заморочки. Первые фразы романа мне уже были смешны, потому что я знал: Петров не совсем здоровый человек. Такой для меня юмор.
Напомним, ранеерРоссийский режиссер и художественный руководитель «Гоголь-Центра» Кирилл Серебренников был удостоен Ордена искусств и словесности министерства культуры Франции, став его Командором, что является высшей степенью отличия. Посол Франции в России Сильви Берманн назвала режиссера ключевой фигурой современного российского искусства.
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