Семен Серзин и Чулпан Хаматова сыграют в фильме Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе»

Роман-финалист «Большой книги»-2017 и победитель «Нацбеста»-2018 «Петровы в гриппе и вокруг него» появился на полках книжных магазинов только в начале прошлого года. Алексей Сальников пишет просто и о простом, разбрасывая по сюжету чит-коды, которые с легкостью считываются российским читателем. Универсальная и загадочная в своей повседневности история, где Петров катается на троллейбусе, работает автослесарем и гриппует, а его жена исподтишка вершит справедливость над плохими людьми.

Финальная картина складывается подобно мозаике. Самые прозаичные эпизоды оказываются движущей силой сюжета и даже переход к метафизике кажется чем-то закономерными и ожидаемым. Но главная мысль, что буквально сочится из каждой страницы — реальность каждого не так проста и в этом ее очарование.