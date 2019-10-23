В российский прокат фильм, вышедший на экраны в 1994 году и завоевавшая 38 наград по всему миру (включая 6 премий «Оскар»!), выпустит кинопрокатная компания «Иноекино». «Анонсируем первый релиз в следующем году: «Форрест Гамп» впервые в российском прокате аккурат к 14 февраля. Немного с опозданием, но все же отметим 25-летний юбилей», — говорится в сообщении прокатчика.

Фильм «Форрест Гамп», снятый по одноименному роману Уинстона Грума, рассказывает об умственно отсталом Форресте, жизнь которого, как птичье перышко, проходит через важнейшие события американской истории второй половины XX века. Благодаря своим спортивным способностям, хорошему характеру и привитой матерью необыкновенной жизнестойкости, совершает военный подвиг, добивается «американской мечты» и невольно, походя, оказывает влияние на политику и популярную культуру США.

«Форрест Гамп» выйдет в российский прокат 13 февраля 2020 года.