Фильм «Форрест Гамп», трагикомедия режиссера Роберта Земекиса о жизни и стремлении к «американской мечте», впервые выйдет в российский прокат — спустя почти 26 лет после его премьеры на больших экранах.
Фильм «Форрест Гамп» Роберта Земекиса впервые выйдет в российский прокат
В российский прокат фильм, вышедший на экраны в 1994 году и завоевавшая 38 наград по всему миру (включая 6 премий «Оскар»!), выпустит кинопрокатная компания «Иноекино». «Анонсируем первый релиз в следующем году: «Форрест Гамп» впервые в российском прокате аккурат к 14 февраля. Немного с опозданием, но все же отметим 25-летний юбилей», — говорится в сообщении прокатчика.
Фильм «Форрест Гамп», снятый по одноименному роману Уинстона Грума, рассказывает об умственно отсталом Форресте, жизнь которого, как птичье перышко, проходит через важнейшие события американской истории второй половины XX века. Благодаря своим спортивным способностям, хорошему характеру и привитой матерью необыкновенной жизнестойкости, совершает военный подвиг, добивается «американской мечты» и невольно, походя, оказывает влияние на политику и популярную культуру США.
«Форрест Гамп» выйдет в российский прокат 13 февраля 2020 года.
Напомним, уже завтра впервые в российский прокат выйдет фильм «Побег из Шоушенка» режиссера Фрэнка Дарабонта. Тюремная драма о банкире Энди Дюфрейне, осужденном на два пожизненных срока за убийство жены и ее любовника, занимает первые места в списках «250 лучших фильмов по версии IMDb» и «250 лучших фильмов по версии посетителей сайта КиноПоиск». В прокат фильм выйдет в своего 25-летия.
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