Знакомьтесь, Ксения Середа – оператор фильма «Дылда», выдвинутого на «Оскар» от России

Прошлым летом ты снимала в Петербурге «Дылду» с Кантемиром Балаговым. Сейчас тоже готовишь здесь фильм. Может, пора переезжать?

Такая мысль была. Петербург и правда фантастический. Но пока мне не хочется привязываться к одному месту. Я люб­лю Москву, где родилась и провела почти всю жизнь. В Москве есть ощущение, что ты ей нужен: она питается тем, что ты делаешь, развивается за счет людей. А Петербург абстрагирован от тех, кто в нем живет. Но при этом его эмоциональный фон как будто придает сил. Легче находить решения, есть вдохновение что-то делать, чувствуешь прилив энергии. Я поняла это со времен моего первого проекта здесь — альманаха «Петербург. Только по любви», для которого я снимала короткометражку «Селфи» режиссеру Аксинье Гог. Возможно, все так потому, что я вообще востор­женный человек и еще чувствую тут себя немного туристом: люблю северную натуру.

Ты и кино занялась из-за восторга?

Скорее восторга от фотографии. Я ходила в кружок во Дворце пионеров на Воробьевых горах, где познакомилась с ­мальчиком. Он поступал во ВГИК на курс Вадима Ивановича Юсова (оператор Тарковского и Данелии. — Прим. ред.) и рассказал, что туда как раз нужно будет сдавать фото. Мне стало интересно, и я решила попробовать. В тот год мастерскую набирал Юрий Анатольевич Нев­ский, а мне очень нравились картины, которые он делал с Абдрашитовым и Досталем. К тому же я слышала, что Невский не учит снимать так, как снимает сам, а дает свободу творчества. Неожиданно для себя я поступила с первого раза и стала самым счастливым человеком на свете, обретя профессию мечты. Сейчас, когда есть неуверенность, как что-то сделать, я звоню Юрию Анатольевичу за советом.

Оператору нужно образование?

Это, конечно, необязательно. Сейчас много операторов-постановщиков, которые не заканчивали специальные факультеты, — и делают картины с уникальным видением. Но ВГИК дает среду, ты находишь режиссеров-единомышленников, с которыми дальше будешь работать. К тому же в нашей стране, как когда-то в СССР, может вновь наступить момент, когда тебе не дадут снимать большую картину, если нет специального образования. История циклична.