Роберт Земекис, известный по таким фильмам, как «Форрест Гамп», «Назад в будущее» и «Изгой» ведет переговоры об экранизации мультфильма «Пиноккио», вышедшего в 1940 году, для кинокомпании Disney, пишет Variety.
Режиссер фильма «Форрест Гамп» снимет экранизацию «Пиноккио»
Изначально планировалось, что фильм снимет Пол Кинг, режиссер «Паддингтона», но он покинул проект по неизвестным причинам. С лета 2019 года ведутся переговоры с Земекисом. Он не собирается начинать работу над новым проектом, пока не закончит «Ведьм» с Энн Хэтэуей в главной роли. Сейчас кинолента находится на стадии монтажа. В издании предполагают, что Роберт Земекис лично будет подбирать актеров.
«Пиноккио» — второй по счёту полнометражный анимационный фильм студии Walt Disney Productions, вышедший в 1940 году. За основу сюжета взята сказка итальянского писателя Карло Коллоди «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы». Мультфильм удостоен двух премий «Оскар».
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