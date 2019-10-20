Режиссер фильма «Форрест Гамп» снимет экранизацию «Пиноккио»

Изначально планировалось, что фильм снимет Пол Кинг, режиссер «Паддингтона», но он покинул проект по неизвестным причинам. С лета 2019 года ведутся переговоры с Земекисом. Он не собирается начинать работу над новым проектом, пока не закончит «Ведьм» с Энн Хэтэуей в главной роли. Сейчас кинолента находится на стадии монтажа. В издании предполагают, что Роберт Земекис лично будет подбирать актеров.