Сиквел диснеевской истории про колдунью с Анджелиной Джоли, байопик с Рене Зеллвегер и трогательная драмеди про то, как сложно прощаться с теми, кого любишь – какие картины вышли в российский прокат на этой неделе.
Что посмотреть в кино: от «Малефисенты» до Джуди Гарлэнд
«Матрица» / The Matrix
Первая часть культовой трилогии про реальный мир и матрицу (в которую мы загружены, если верить Вачовски) выходит в повторный прокат в честь 20-летия картины. Это отреставрированная версия в 4K.
С 14 октября
«Малефисента: Владычица тьмы» / Maleficent: Mistress of Evil
Продолжение диснеевской истории про злую колдунью с высокими скулами (Анджелина Джоли) и ее бойкую падчерицу Аврору (Эль Фаннинг).
С 17 октября
«Прощание» / The Farewell
Участник кинофестиваля «Сандэнс» – драмеди Лулу Ванг о китайской семье, которая не хочет рассказывать бабушке, что та умирает от рака. Чтобы все смогли с ней попрощаться, они придумывают, что ее внук женится.
С 17 октября
«Они» / Haunt
Авторы остроумного инди-хоррора «Тихое место» Скотт Бек и Брайан Вудс на этот раз пугают аттракционом «Комната страха», в который попадает парочка простых и молодых ребят.
С 17 октября
«Окей, Лекси!» / Jexi
Незатейливая комедия (если вдуматься, почти триллер) о том, что будет, если голосовая помощница из смарфтона выйдет из строя и начнет вас терроризировать.
С 17 октября
«Джуди» / Judy
Трогательный байопик Джуди Гарлэнд с Рене Зеллвегер в роли знаменитой актрисы мюзикла «Волшебник страны Оз». Фильм рассказывает о ее последних концертах в Лондоне, борьбе с депрессией и забвением.
С 17 октября
«Мысленный волк»
Притворяющаяся триллером эстетская притча Валерии Гай Германики по сценарию Юрия Арабова. Две женщины (Юлия Высоцкая и Лиза Климова) пытаются уберечь ребенка от волка-оборотня.
С 17 октября
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