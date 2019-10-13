Universal Pictures показала трейлер фильма «Путешествие доктора Дулиттла», главную роль в котором исполнил Роберт Дауни-младший.
В Сети появился трейлер фильма «Путешествие доктора Дулиттла» – с Робертом Дауни-младшим в главной роли
Кинолента о ветеринаре, разговаривающем с животными, основана на серии детских книг Хью Лофтинга. Режиссером стал Стивен Гейган, получивший «Оскар» за сценарий к фильму «Траффик». В фильме также снялись Эмма Томпсон, Рами Малек, Октавия Спенсер, Рэйф Файнс, Селена Гомес, Том Холланд и Марион Котийяр. Мировая премьера фильма состоится 17 января 2020 года,а в российский прокат «Путешествие доктора Дулиттла» выйдет 20 февраля.
Хью Лофтинг — английский детский писатель, создавший серию произведений о докторе Дулиттле. Его персонаж стал прототипом доктора Айболита.
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