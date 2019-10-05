Джеймс Ганн, режиссер «Стражей Галактики», прокомментировал заявление Мартина Скорсезе о том, что супергеройские фильмы ― это не кино

Джеймс Ганн, снявший «Стражей Галактики» и продолжение «Стражи Галактики. Часть 2», а также продюсер «Мстителей» ответил на критику супергеройских фильмов американского кинорежиссера Мартина Скорсезе. По его мнению, «это не кино», а «парки аттракционов», поскольку такие картины не передают эмоциональный и психологический опыт.

«Мартин Скорсезе ― один из пяти моих любимых режиссеров. Я был возмущен, когда люди выступали против «Последнего искушения Христа», не посмотрев сам фильм. Я расстроен тем, что теперь Мартин осуждает мои работы подобным образом», – поделился Ганн в Twitter.

Тем не менее он признался, что всегда будет любить Скорсезе и останется благодарным за его вклад в кино. Джеймс Ганн также заявил, что с нетерпением ждет новый фильм «Ирландец» от Мартина Скорсезе, который выйдет в прокат уже в ноябре.

Напомним, вчера Мартин Скорсез высказался о супергеройских фильмах. «Я их не смотрю. Пытался, понимаете? Но это не кино. Честно говоря, я думаю, что самое близкое сравнение для них, даже если фильмы хорошо сняты и актеры стараются сделать все возможное с учетом обстоятельств, это парки аттракционов. Это не кино, посредством которого один человек пытается передать другому эмоциональный, психологический опыт», — заявил режиссер Empire Magazine.



Критике подвергаются не только фильмы, снятые по мотивам комиксов, но и сами комиксы. Этим летом министр культуры РФ Владимир Мединский на 32-й Московской международной книжной выставке-ярмарке выступил против изложения исторических событий в виде комикса. Как он сказал, «комикс – это для тех, кто плохо умеет читать». Кроме того, Мединский считает, что «комикс ориентирован на ребенка, который только учится читать».

Французский писатель Фредерик Бегбедер не согласился с министром. «Нет, я не считаю, что комиксы – это только для детей. Есть комиксы, которые с удовольствием читают и взрослые, – утверждает он.

Пока ведутся споры о значимости супергеройских фильмов и комиксов, добавим, что впервые в истории «Золотого льва» выиграла кинолента, основанная на комиксах DC. Фильм «Джокер» с Хоакином Фениксом получил главный приз 76-го Венецианского фестиваля.