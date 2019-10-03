Жюри российской национальной телевизионной премии за высшие достижения в области телевизионных искусств ТЭФИ назвало лауреатов 2019 года. Лучшей телеведущей развлекательного ток-шоу в прайм-тайм стала блогер Анастасия Ивлеева — за программу Agent Show, лучшим юмористическим шоу признали «Вечерний Ургант», а лучшей развлекательной программой — проект «На ножах» с Константином Ивлевым.

«Я хотела сказать большое спасибо Ивану Андреевичу [Урганту]. Он взял меня к себе на работу, когда мне было 22 года и я еще была студенткой 4 курса, также он взял много молодых талантов, которые работают по сегодняшний день. И спасибо большое, дорогой зритель», — отметила Алла Михеева, соведущая вечернего шоу «Вечерний Ургант».

Лучшим ведущим информационной программы признали Дмитрия Гуерниева («Все на матч»), лучшим ведущим общественно-политического ток-шоу — Дмитрия Куликова («Право знать». Лучшей ведущей утренней программы стала Регина Тодоренко, а лучшей передачей в утреннее время — «Утро Пятницы». Статуэткой также отмечено дневное ток-шоу «Судьба человека с Борисом Корчевниковым», и шоу «Секрет на миллион» — как лучшая развлекательная программа.

В номинации «Журналистское расследование» золотым Орфеем отметили проект «Инсайдеры. Расследование с внедрением». Интервьюером года стал Федор Бондарчук — за программу «Кино в деталях». А лучшей программой для детей и юношества стал проект «Орел и Решка. Семья» с Екатериной Гордеевой и Николаем Солодниковым.

ТЭФИ — российская национальная телевизионная премия, которая вручается за высшие достижения в области телевизионных искусств. Учреждена в 1994 году Академией российского телевидения и является отечественным аналогом американской премии «Эмми». Вручаемый победителям приз представляет собой скульптуру персонажа древнегреческой мифологии, певца и музыканта Орфея, который разрывает себе грудь и играет на струнах своей души. Автор статуэтки — скульптор Эрнст Неизвестный.