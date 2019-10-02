Сегодня, 2 октября, на 85 году жизни скончался грузинский композитор, пианист, народный артист СССР и лауреат Государственной премии Гия Канчели. Под его авторством была создана музыка к более чем 80 фильмам — в том числе картинам «Кин-дза-дза», «Мимино», «Не горюй!» и «Слезы капали» режиссера Георгия Данелии.

Гия Канчели родился 10 августа 1935 года в Тифлисе в семье заслуженного врача Грузии. Окончил музыкальную школу, после чего поступил на геологический факультет Тбилисского университета — и лишь потом поступил в Тбилисскую консерваторию, окончив ее в 1963 году по классу композиции. С 1971 года Канчели заведовал музыкальной частью Тбилисского театра имени Руставели, а в 1979 году получил членство Союза кинематографистов Грузинской ССР.

Канчели создал музыку к 84 советским и российским фильмам, часто работал с Георгием Данелии — в тандеме с режиссером композитор «озвучил» киноленты «Кин-дза-дза», «Мимино», «Не горюй!» и «Слезы капали». Также ему принадлежит музыка к лучшим спектаклям Роберта Стуруа — «Кавказский меловой круг», «Ричард III», «Гамлет», «Женщина-змея» и «Двенадцатая ночь».

В 1991 году эмигрировал в Германию, где получил стипендию Немецкой академии искусств. С 1995 года жил в Антверпене, Бельгия — по приглашению Королевского филармонического оркестра Фландрии. Гия Канчели создал множество сочинений для оркестра, камерных инструментальных произведений и вокальной музыки — в том числе симфонию №4 «Памяти Микеланджело».

Причина сметри композитора не сообщается — известно, что в последнее время Гия Канчели проходил лечение в израильско-грузинском центре онкологии и ангиологии.