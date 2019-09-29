В Сети появился трейлер мини-сериала «Война миров» от BBC

Британский телеканал BBC One показал трейлер трехсерийного сериала «Война миров» о вторжении на Землю инопланетных существ. Он основан на одноименном научно-фантастическом романе английского писателя и публициста Герберта Уэллса.

Новая экранизация будет приближена к оригиналу – действия развернутся в начале XX века в графстве Суррей на юге Англии, где местные жители замечают падение небесного тела на поверхность Земли. Вскоре окажется, что это не метеорит, а корабль с марсианами, которые прибыли с целью уничтожить человечество.

Режиссером «Войны миров» стал Крэйг Вивейрос, а в главных ролях снялись Элеонор Томлинсон, Рэйф Сполл и Роберт Карлайл. Точная дата выхода сериала еще неизвестна.

Ранее оригинальный роман Герберта Уэллса неоднократно экранизировался. Так, самой популярной из них стала кинолента «Война миров» Стивена Спилберга, снятая в 2005 году. В ней пришельцы нападают на современную Америку. Кроме того, в этом же году вышла еще одна экранизация от режиссера Тимоти Хайнса. А самым первым фильмом, снятым по мотивам научного-фантастического романа, можно считать «Войну миров» 1953 года от режиссера Байрона Хэскина.

