Что посмотреть в кино: криминальные схемы от Мелиссы Маккарти и космическая одиссея Брэда Питта

Фантастический фильм «К звездам», история про домохозяек-мафиози «Адская кухня» и трогательная документальная лента про погибшего актера Антона Ельчина – какие картины выходят в российский прокат на этой неделе.

«К звездам» / Ad Astra Смотреть трейлер Приключенческий космический боевик с Брэдом Питтом и Лив Тайлер, кажется, похож на все подобные фильмы до степени смешения, если бы ни одна деталь. Снял его выходец из СССР Джеймс Грэй, до этого делавший грустные картины про закрытые национальные комьюнити. И у него вышел настоящий «Апокалипсис сегодня» – только про звездное небо над головой. С 23 сентября

«Адская кухня» / The Kitchen Смотреть трейлер Засудят ли российских прокатчиков за перевод авторы кулинарного шоу с Гордоном Рамзи, неизвестно. А вот то, что шансы собрать неплохой бокс-офис у истории про домохозяек-мафиози есть, это очевидно. Одно участие в картине Мелиссы Маккарти и Элизабет Мосс чего стоит. С 26 сентября

«С любовью, Антоша» / Love, Antosha Смотреть трейлер Трогательный документальный фильм про трагически погибшего голливудского актера Антона Ельчина. Он состоит из воспоминаний его родителей и партнеров по съемочной площадке – Уиллема Дефо, Николаса Кейджа, Дженнифер Лоуренс, Кристен Стюарт, Джей Джей Абрамса и Джоди Фостер. С 26 сентября

«После свадьбы» / After the Wedding Смотреть трейлер Драма с Мишель Уильямс и Джулианной Мур от автора «Блудливой Калифорнии» Барта Фрейндлиха. Изабель посвятила жизнь помощи детям из приюта в Индии. Она узнает, что женщина, возглавляющая многомиллионную корпорацию, готова пожертвовать ее организации 20 миллионов долларов. С 26 сентября