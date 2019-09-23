Лента станет продолжением фантастического блокбастера «Притяжение» и расскажет о жизни Юли Лебедевой, которая после контакта с пришельцем становится «подопытным кроликом» — ученые и военные разбирают на атомы ее чувства, эмоции и переживания, пытаясь разгадать природу растущей в ней силы.

В ходе изучения Юля начинает проявлять необычные способности, и скрытая в ней сила привлекает внимание не только людей — она несет угрозу вселенского масштаба. «Каждый ради общего спасения должен сделать выбор, от которого зависит жизнь и судьба миллионов — смогут ли любовь, верность и милосердие стать сильнее безжалостной силы и инопланетных технологий?» — задаются вопросом создатели.

Главные роли в грядущем продолжении исполнили Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров, Юрий Борисов, Сергей Гармаш и Олег Меньшиков. Сценаристами выступили Олег Маловичко и Андрей Золотарев, в режиссерском кресле — Федор Бондарчук.

В широкий прокат фильм «Вторжение» выйдет 1 января 2020 года.

Напомним, фильм «Притяжение» вышел в прокат в январе 2017 года. По сюжету, неизвестный объект совершил падение на московский район Чертаново — военные мобилизовались, а гражданские объединились в группы, чтобы спасти Землю от инопланетной угрозы. Главные роли в фильме сыграли Александр Петров и Ирина Старшенбаум. Также над проектом работают Олег Меньшиков, Людмила Максакова и Риналь Мухаметов.