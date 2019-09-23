Никита Ефремов и Юлия Снигирь исполнят главные роли в сериале Богомолова «Хороший человек» — о поимке «ангарского маньяка»
В конце июля режиссер Константин Богомолов приступил к работе над сериалом «Хороший человек» — о поимке «ангарского маньяка» Михаила Попкова. Образ серийного убийцы, совершившего не менее 77 преступлений, воплотит на экране актер Никита Ефремов, роль молодого столичного следователя, который берется за раскрытие дела — актриса Юлия Снигирь.
По сюжету, в тихий городок Рубежный приезжает молодой столичный следователь Евгения Ключевская, командированная начальством для того, чтобы «проверить информацию СМИ о существовании серийного убийцы». Встречают ее прохладно — в городе еще с 90-х годов сложилась своя экосистема, где все друг с другом в чем-то повязаны, и в шкафу каждого припрятано по скелету.
В историю сценария легла реальная история «ангарского маньяка» Михаила Попкова. За 20 лет мужчина совершил не менее 77 убийств молодых женщин от 16 до 40 лет, проживавших в Иркутской области. Уже после ареста в 2012 году бывший лейтенант МВД Попков объяснял, что убивать стал после измены жены. Называл себя «чистильщиком», который избавлял общество от женских пороков.
Также в касте грядущей премьеры от Константина Богомолова заявлены Андрей Бурковский, Александра Ребенок, Ксения Собчак, Игорь Гордин, героиня мартовской обложки «Собака.ru» Дарья Жовнер, Владимир Храбров, Валерий Дегтярь и другие. Сериал «Хороший человек» выйдет на видеосервисе Start, дата премьеры пока не называется.
«Наш проект снят по мотивам, но персонаж, которого я играю, на мой взгляд, существенно отличается и идеологически, и внешне от прототипа. Мой герой внешне абсолютно уверен в себе и спокоен. Он не фанатик, хотя возможно это и так, но внешне он не тревожен, он спокоен и уверен в том, что делает грамотное дело. Так и я иногда в жизни спокоен и уверен, что я делаю что-то хорошее, а на самом деле могу наносить ущерб окружающим. Работа над этой ролью — это повод увидеть в себе какие-то черты этого персонажа, получше к ним присмотреться и, возможно, если получится, как-то проработать и избавиться от них», — рассказывает Никита Ефремов.
Напомним, в конце мая стало известно, что режиссер Константин Богомолов назначен художественным руководителем московского Театра на Малой Бронной. Он заменит в должности Сергея Голомазова — для действующего худрука это сезон будет заключительным. А в апреле на сцене театра имени Андрея Миронова состоялась премьера новой работы Богомолова — спектакля «Одиссея 1936» по мотивам пьесы Михаила Булгакова «Иван Васильевич». Постановка стала третьей работой режиссера за сезон. Кроме того, Богомолов снимет продолжение многосерийного проекта «Содержанки» — только теперь в качестве шоураннера проекта. Режиссер стал гостем нового выпуска шоу «Осторожно, Собчак», а также взял в жены его ведущую — Ксенией Собчак (да-да!).
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