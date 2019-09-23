В конце июля режиссер Константин Богомолов приступил к работе над сериалом «Хороший человек» — о поимке «ангарского маньяка» Михаила Попкова. Образ серийного убийцы, совершившего не менее 77 преступлений, воплотит на экране актер Никита Ефремов, роль молодого столичного следователя, который берется за раскрытие дела — актриса Юлия Снигирь.

По сюжету, в тихий городок Рубежный приезжает молодой столичный следователь Евгения Ключевская, командированная начальством для того, чтобы «проверить информацию СМИ о существовании серийного убийцы». Встречают ее прохладно — в городе еще с 90-х годов сложилась своя экосистема, где все друг с другом в чем-то повязаны, и в шкафу каждого припрятано по скелету.

В историю сценария легла реальная история «ангарского маньяка» Михаила Попкова. За 20 лет мужчина совершил не менее 77 убийств молодых женщин от 16 до 40 лет, проживавших в Иркутской области. Уже после ареста в 2012 году бывший лейтенант МВД Попков объяснял, что убивать стал после измены жены. Называл себя «чистильщиком», который избавлял общество от женских пороков.

Также в касте грядущей премьеры от Константина Богомолова заявлены Андрей Бурковский, Александра Ребенок, Ксения Собчак, Игорь Гордин, героиня мартовской обложки «Собака.ru» Дарья Жовнер, Владимир Храбров, Валерий Дегтярь и другие. Сериал «Хороший человек» выйдет на видеосервисе Start, дата премьеры пока не называется.