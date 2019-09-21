Оглашены победители XXIX кинофестиваля «Послание к человеку»

В Санкт-Петербурге завершился XXIX кинофестиваль документальных, короткометражных игровых и анимационных фильмов «Послание к человеку». Гран-при «Золотой кентавр» и награду в 3 тыс. долларов за лучший фильм вручили картине «Полуночная помощь» режиссера Люка Лоренцена. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Приз «Кентавр» и тысячу долларов за лучший полнометражный документальный фильм получил «Полуночный путешественник», режиссером которого выступил Хассан Фазили. Лучшим короткометражным документальным фильмом стала кинолента «Заперты в городе тысячи гор» Давида Вербэка. Награда за лучший короткометражный игровой фильм досталась картине «Мария де Лос Эстерос» Эухенио Гомеса Борреро. Лучшим анимационным фильмом стали «Кошачьи дни» Джона Фрики. «Страну меда» режиссеров Любомира Стефанова и Тамары Котевски наградили за лучший дебют, а «Морфологию сна» Малены Шлам признали лучшим экспериментальном фильмом.

Приз «Кентавр» и 50 000 рублей за лучший фильм Национального конкурса получил «Хозяин оленей» Ксении Елян, а также «Кентавр» и 30 000 рублей достались фильму «Не за горами». Полный список победителей можно посмотреть здесь.