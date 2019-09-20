Из интервью для «Собака.ru»:

Я не понимаю, к какой категории отношусь: я не секс символ, не Джеймс Бонд. Хотя кто знает. Меня тянет выдать шутку по любому поводу. Мне повезло в плане дебюта, однако когда я первое время после фильма «Горько!» приходил на пробы, то замечал, как у людей сразу вытягивались лица в улыбке. Ожидания какие-то сверхъестественные: «О, Саша пришел, сейчас он покажет нам талант». А в конце говорят «Спасибо» таким тоном, как будто я не соответствую их стандартам.

Голливуд наступает на нас, а советская школа, которая занималась психологией героя, отошла на задний план. Сейчас никого не интересует характер персонажа, подавай всем как можно больше событий на минуту экранного времени. Читаешь присланный сценарий и понимаешь, что он построен по американским канонам, но построен плохо, потому что русский человек не может пока с этим справиться: ему всегда было очень сложно смеяться над собой. Даже наших актеров старой гвардии трудно себе представить, например, валяющимися по полу. При этом нам и не снилась ирония, которая была у самых крутых из них: Миронова, Евстигнеева, Янковского, Никулина, Леонова, Броневого, Ширвиндта.