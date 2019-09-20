Что посмотреть в кино: от мюзикла с The Beatles до Меган Фокс

«Однажды… в Голливуде», но в версии Джеймса Франко, комедийный мюзикл Дэнни Бойла о мире, где не было The Beatles, а также боевик про Рэмбо (да, снова) – какие картины вышли в российский прокат на этой неделе.

«Между нами музыка» / Song to Song Смотреть трейлер Долго добиравшийся до проката мюзикл Терренса Малика о любовном многоугольнике с Натали Портман, Майклом Фассбендером, Райаном Гослингом и Руни Марой. Оператором картины стал оскароносный Эмманюэль Любецки. С 19 сентября

«Тайна печати дракона» Смотреть трейлер Российско-китайская копродукция с Арнольдом Шварценеггером, Джеки Чаном, Рутгером Хауэром и Юрием Колокольниковым. Английский путешественник Джонатан Грин получает от Петра Первого заказ на изготовление карт Дальнего Востока России, но попадает в Китай. Все приметы Азии прилагаются: мастера смертоносных боевых искусств, черноволосые красавицы и драконы. С 19 сентября

«Зеровилль»/ Zeroville Смотреть трейлер Драмеди с Джеймсом Франко, Сетом Роганом и Меган Фокс про кино, секс, наркотики и панк-рок. «Однажды… в Голливуде» – только в версии хулигана Франко. С 19 сентября

«Рэмбо: Последняя кровь» / Rambo: Last Blood Смотреть трейлер Станет ли кровь в боевике со Сильвестром Сталлоне действительно последней, доподлинно неизвестно. Но все, кто считают, что франшиза себя не исчерпала, могут увидеть, как постаревший Рэмбо будет мстить всем своим врагам. С 19 сентября

«Yesterday» / Yesterday Смотреть трейлер Обаятельная и действительно смешная комедия Дэнни Бойла с милашкой Лили Джеймс и Химешем Пателем об альтернативной реальности, где все забыли песни The Beatles. С 19 сентября

«Элефант» Смотреть трейлер Самое интересное в фильме про детского писателя-мизантропа (Алексей Гуськов) не участие в нем Фредерика Бегбедера, а то, что режиссер Алексей Красовский попросил снять его имя из титров, не одобрив финальный монтаж. С 19 сентября