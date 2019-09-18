Режиссер Алексей Герман-младший планирует восстановить фрагмент блокадного спектакля для того, чтобы использовать его в своем новом фильме «Воздух». Лента расскажет о судьбе летчиков, летчиц и всех, кого затронула война.

Речь идет о постановке «Раскинулось море широкое», сценарий для которой был написал композиторами и писателями политуправления Балтийского флота. Премьера была сыграна 7 ноября 1942 года на сцене Театра музыкальной комедии — как ответ врагу на его намерение захватить город. Герман-младший уже проконсультировался с сотрудниками театра — в свою очередь они поделились с режиссером материалами по блокадной истории труппы.

Одну из главных ролей в фильме «Воздух» исполнит сербский актер Милан Марич, воплотивший образ писателя Сергея Довлатова в одноименном фильме режиссера. Съемочная группа решила полностью отказаться от использования компьютерной графики в пользу «настоящих, рукодельных вещей» — например, в настоящий момент специально для фильма изготавливаются полноразмерные модели самолетов.

«Если у нас на аэродроме стоят самолеты, то это один в один копии самолетов, которые были. Мы будем использовать настоящие самолеты, летающие. К сожалению, легендарных самолетов Як-1, Як-3 летающих в России нет, поэтому нам придется часть этих самолетов везти из-за границы, потому что очень многое было со времен СССР утрачено», — поделился Герман-младший, отметив, что выход картины ожидается через год-полтора.

Напомним, в июле военная драма Алексея Германа-младшего «Воздух» была отобрана в числе 28 проектов для Венецианского кинорынка — на нем крупнейшие торговые компании предлагают прокатчикам со всеми мира последние новинки кинопроизводства, которые находятся на заключительных этапах разработки и финансирования. Ранее стало известно, что Алексей Герман-младший готовится к съемкам документального фильма о закулисной жизни петербургских театров.

В апреле прошлого года стало известно, что режиссер Алексей Герман-младший планирует снять фильм о Великой отечественной войне, в котором воздушные бои будут более высокого технологического качества, чем в «Дюнкерке». Фильм режиссера «Довлатов», вышедший в начале 2018 года, получил приз на 68-м Берлинском кинофестивале. А в апреле в Пушкарском саду на трансформаторной будке появилось граффити с портретом сербского актера Милана Марича, который сыграл Сергея Довлатова в новом фильме Алексея Германа-младшего.