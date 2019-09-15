Исследователи выяснили, что голливудские актрисы за роль зарабатывают на 1,1 млн долларов меньше, чем мужчины-актеры

Голливудские актрисы зарабатывают на 1,1 млн долларов за роль меньше, чем их коллеги мужского пола. К такому выводу пришли экономисты, которые показали свое исследование на конгрессе Европейской экономической ассоциации в Манчестере. Об этом сообщает The Guardian.

Всего британские и американские исследователи проанализировали доходы 246 актеров и актрис, которые снялись в 1343 фильмах в период с 1980 по 2015 год. Все выбранные актеры и актрисы имели примерно одинаковый опыт, число наград и успешных фильмов в прокате. Оказалось, что разница в зарплатах с 1980 года не сокращалась, несмотря на равные условия работы.

Исследовательница София Ифкьердо-Санчес отметила, что разрыв в заработках существует и для актеров высшего уровня, например, Мэрил Стрип. Кроме того, эта разница возрастает с возрастом: актеры мужского пола после 50 лет зарабатывают за фильм почти на 4 млн долларов больше, чем женщины. Такое явление авторы исследования назвали «стоимостью внешности на рынке». Сильно отличаются и доходы за роли в фильмах-блокбастерах: актрисам за работу в десятке лидеров проката в 2018 году заплатили примерно на 1,7 млн долларов меньше, чем актерам.