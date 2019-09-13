Что посмотреть в кино: от стриптиза Дженнифер Лопес до Владимира Сорокина

Экранизация романа «Щегол» Донны Тартт с Николь Кидман и Энселом Эгортом, документальный фильм о Владимире Сорокине и мастер-класс по стриптизу от Дженнифер Лопес – какие картины выходят в прокат на этой неделе.

«Щегол» / The Goldfinch Смотреть трейлер Долгожданную экранизацию одного из лучших романов XXI века критики задолго до проката назвали неудачной. Но это тут случай, когда всем фанатам Донны Тартт лучше лично проверить, что не так с адаптацией и почему ее не спасают Николь Кидман и Энсел Эгорт. С 12 сентября

«Стриптизерши» / Hustlers Смотреть трейлер Все, кто не убедился лично на концертах в Москве и Петербурге, что Дженнифер Лопес в отличной форме (в 50 лет!), может сделать это в кино. Певица и актриса в компании Констанс Ву, Джулии Стайлз и Кеке Палмер играет стриптизершу-Робин Гуда, которая отбирает деньги у богатых воротил с Уолл-Стрит. С 12 сентября

«Дорогой папа» Смотреть трейлер Режиссер «Временных трудностей» Михаил Расходников снял комедию с Владимиром Вдовиченковым и Ириной Пеговой про нерадивого отца. Есть соблазн усмотреть в фильме критику патриархального общества, как в «Папа, сдохни», но не поддавайтесь: здесь эти смыслы никто не закладывал. С 12 сентября

«Птичий дозор» / Manou the Swift Смотреть трейлер Пернатых героев это анимационной картины озвучили Кейт Уинслет и Уиллем Дефо. Стриж Ману растет в семье чаек и пытается быть, как они: научиться плавать, ловить рыбу и летать. С 12 сентября

«Сорокин трип» Смотреть трейлер Документальный и предельно откровенный фильм о Владимире Сорокине – одном из самых прославленных современных российских писателей. Снял картину оператор Звягинцева Михаил Кричман, а автором сценария стал журналист Антон Желнов. С 12 сентября