В Сети появился финальный трейлер фильма «Доктор Сон» – сиквела «Сияния» Стэнли Кубрика

8 сентября на YouTube появился финальный трейлер фильма «Доктор Сон» – сиквела культового «Сияния» Стэнли Кубрика. Мальчик Дэнни Торранс, обладающий ясновидением, пережил смерть отца Джека Торренса, который обезумел под воздействием злых сил в отеле «Оверлук». Повзрослев, Дэнни так и не смог прийти в себя после детской травмы и ведет жизнь маргинала-алкоголика. В это время с ним устанавливает связь другая «сияющая» девочка, Абра. Ей нужна помощь Дэнни, чтобы спастись от «Истинного Узла» – группы охотников за одарёнными детьми.