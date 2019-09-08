В Сети появился финальный трейлер фильма «Доктор Сон» – сиквела «Сияния» Стэнли Кубрика
8 сентября на YouTube появился финальный трейлер фильма «Доктор Сон» – сиквела культового «Сияния» Стэнли Кубрика. Мальчик Дэнни Торранс, обладающий ясновидением, пережил смерть отца Джека Торренса, который обезумел под воздействием злых сил в отеле «Оверлук». Повзрослев, Дэнни так и не смог прийти в себя после детской травмы и ведет жизнь маргинала-алкоголика. В это время с ним устанавливает связь другая «сияющая» девочка, Абра. Ей нужна помощь Дэнни, чтобы спастись от «Истинного Узла» – группы охотников за одарёнными детьми.
Режиссером новой экранизации романа Стивена Кинга стал Майк Флэнеган. Главные роли достались Ребекке Фергюсон, Юэну Макгрегору и Джейкобу Тремблею. Известно, что «Доктор Сон» выйдет в прокат 7 ноября с рейтингом R – кажется, фильм получился действительно жутким!
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