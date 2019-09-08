Фильм «Джокер» с Хоакином Фениксом получил главный приз 76-го Венецианского фестиваля
Вечером, 7 сентября, завершился 76-ой международный Венецианский кинофестиваль. Главный приз «Золотой лев» достался картине Тодда Филипса «Джокер» по мотивам комиксов DC, где главную роль исполнил Хоакин Феникс. По сюжету Артур Флек, скромный и незаметный человек, возвращается в Готэм-Сити после продолжительного отсутствия. Неудачливый комик планирует ухаживать за стареющей матерью, одновременно с этим пытаясь вновь начать свою карьеру. Но его прошлое скрывает тайну — история семьи Флеков связана с Уэйнами, богатейшей семьей Готэма. Теперь Артуру предстоит отбросить приличный облик клоуна и принять новую роль — Джокера, клоуна-принца преступного мира.
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Кадр из трейлера "Джокера"
Лучшим режиссером признан швед Рой Андерссон, снявший киноленту «О бесконечности». Лучшим актером стал Лука Маринелли, который сыграл главную роль в итальянском фильме «Мартин Иден», а лучшей актрисой – Ариан Аскарид за «Молитву во имя Бога». Показываем полный список победителей:
Основные награды:
Лучший фильм — «Джокер» (Тодд Филлипс)
Гран-при — «Офицер и шпион» (Роман Полански)
Лучшая режиссура — Рой Андерссон («О бесконечности»)
Лучшая женская роль — Ариан Аскарид («Молитва во имя Бога»)
Лучшая мужская роль — Лука Маринелли («Мартин Иден»)
Приз за лучший сценарий — Юньфань («Дом 7 по Черри Лейн»)
Спецприз жюри — «Мафия уже не та, что раньше» (Франко Мареско)
Приз Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру — Тоби Уоллес («Молочные зубы»)
Программа «Горизонты»:
Лучший фильм: «Атлантида» (Валентин Васьянович)
Лучшая режиссура: Тео Корт («Белое на белом»)
Спецприз жюри: «Вердикт» (Реймунд Рибэй Гутьеррез)
Лучшая женская роль: Марта Ниэто («Мать»)
Лучшая мужская роль: Сами Буажила («Сын»)
Лучший сценарий: «Вернуться» (Джессика Палю)
Другие награды:
Приз Луиджи Ди Лаурентиса за лучший дебют: «Ты умрешь в 20» (Амджад Абу Алала)
Лучший отреставрированный фильм: «Экстаз» (Густав Махаты)
Приз кинокритиков FIPRESCI в основном конкурсе: «Офицер и шпион» (Роман Полански)
Приз кинокритиков FIPRESCI в программе «Горизонты»: «Белое на белом» (Тео Корт)
Почетный «Золотой лев»: Педро Альмодовар, Джули Эндрюс
Ранее критики утверждали, что новая картина об антагонисте Бэтмена может стать претендентом на получение «Оскара». Они также высоко оценили актерскую игру Хоакина Феникса, сыгравшего главного героя по имени Артур Флек, которому предстоит стать одним из главных злодеев Готэм-сити. «Мой персонаж сложно поддается характеристике, и ни один психиатр не может поставить ему диагноз», – заявил актер. Во время подготовки к роли он сильно похудел и прочитал книгу о психологических расстройствах. Фильм выйдет в прокат в начале октября, а пока что можете посмотреть финальный трейлер «Джокера».
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