Фильм «Джокер» с Хоакином Фениксом получил главный приз 76-го Венецианского фестиваля

Вечером, 7 сентября, завершился 76-ой международный Венецианский кинофестиваль. Главный приз «Золотой лев» достался картине Тодда Филипса «Джокер» по мотивам комиксов DC, где главную роль исполнил Хоакин Феникс. По сюжету Артур Флек, скромный и незаметный человек, возвращается в Готэм-Сити после продолжительного отсутствия. Неудачливый комик планирует ухаживать за стареющей матерью, одновременно с этим пытаясь вновь начать свою карьеру. Но его прошлое скрывает тайну — история семьи Флеков связана с Уэйнами, богатейшей семьей Готэма. Теперь Артуру предстоит отбросить приличный облик клоуна и принять новую роль — Джокера, клоуна-принца преступного мира.

Кадр из трейлера "Джокера"

Лучшим режиссером признан швед Рой Андерссон, снявший киноленту «О бесконечности». Лучшим актером стал Лука Маринелли, который сыграл главную роль в итальянском фильме «Мартин Иден», а лучшей актрисой – Ариан Аскарид за «Молитву во имя Бога». Показываем полный список победителей:

Основные награды: Лучший фильм — «Джокер» (Тодд Филлипс)

Гран-при — «Офицер и шпион» (Роман Полански)

Лучшая режиссура — Рой Андерссон («О бесконечности»)

Лучшая женская роль — Ариан Аскарид («Молитва во имя Бога»)

Лучшая мужская роль — Лука Маринелли («Мартин Иден»)

Приз за лучший сценарий — Юньфань («Дом 7 по Черри Лейн»)

Спецприз жюри — «Мафия уже не та, что раньше» (Франко Мареско)

Приз Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру — Тоби Уоллес («Молочные зубы»)

Программа «Горизонты»: Лучший фильм: «Атлантида» (Валентин Васьянович)

Лучшая режиссура: Тео Корт («Белое на белом»)

Спецприз жюри: «Вердикт» (Реймунд Рибэй Гутьеррез)

Лучшая женская роль: Марта Ниэто («Мать»)

Лучшая мужская роль: Сами Буажила («Сын»)

Лучший сценарий: «Вернуться» (Джессика Палю) Другие награды: Приз Луиджи Ди Лаурентиса за лучший дебют: «Ты умрешь в 20» (Амджад Абу Алала)

Лучший отреставрированный фильм: «Экстаз» (Густав Махаты)

Приз кинокритиков FIPRESCI в основном конкурсе: «Офицер и шпион» (Роман Полански)

Приз кинокритиков FIPRESCI в программе «Горизонты»: «Белое на белом» (Тео Корт)

Почетный «Золотой лев»: Педро Альмодовар, Джули Эндрюс