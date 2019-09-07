HBO показал полный трейлер сериала «Екатерина Великая» с Хелен Миррен
На YouTube-канале HBO появился первый трейлер мини-сериала «Екатерина Великая» о российской императрице. Главную роль исполнила обладательница премии «Оскар» британская актриса Хелен Миррен.
Сюжет будет посвящен последним годам правления императрицы и ее отношениям с генерал-фельдмаршалом Григорием Потемкиным, которые «вместе выступили в роли архитекторов современной России».
Режиссером проекта стал Филипп Мартин, известный по фильму «Хокинг» и сериалу «Корона» о королеве Елизавете, за роль которой Миррен и получила «Оскар». Помимо британской актрисы в сериале снимаются Джейсон Кларк в роли Потемкина, Джозеф Куинн в роли Павла I, Рори Киннер в роли министра Никиты Панина. Премьера «Екатерины Великой» запланирована на 21 октября.
Напомним, что первый кадр из нового сериала об императрице Екатерине II появился осенью прошлого года, а в июле 2019 года телеканал HBO опубликовал первый трейлер о Екатерине Великой. Предлагаем также посмотреть трейлер «Нового папы» Паоло Соррентино с Джудом Лоу и Джоном Малковичем. В трейлере Джуд Лоу расслабленно прогуливается по пляжу в белоснежных плавках, окруженный девушками в бикини, а на встречу ему идет собранный и уверенный Джон Малкович.
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