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Что посмотреть в кино: от демонического клоуна до Кейт Бланшетт

Сиквел истории про клоуна Пеннивайза с Джессикой Честейн и Джеймсом МакЭвоем «Оно 2», ностальгическая «Одесса» Валерия Тодоровского и драмеди Ричарда Линклейтера про поиски себя с Кейт Бланшетт «Куда ты пропала, Бернадетт?» – какие фильмы выйдут в наш прокат на этой неделе.   

«Оно 2» / It Chapter Two

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Сиквел истории про клоуна Пеннивайза. Напуганные им 27 лет назад дети выросли – и теперь их играют Джессика Честейн, Джеймс МакЭвой, Билл Хейдер и другие.

С 5 сентября

«Куда ты пропала, Бернадетт?» / Where'd You Go, Bernadette

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Драмеди о поисках себя и счастья от автора «Отрочества» и трилогии «После рассвета» (заката и полуночи) Ричарда Линклейтера с безупречной Кейт Бланшетт. Картина – экранизация одноименного бестселлера Марии Семпл.

С 5 сентября

«Одесса»

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Ностальгический фильм Валерия Тодоровского об Одессе – той, что в цветущих акациях жемчужина у моря, в которую привозят полные кефали шаланды. «Амаркорд» и «Рома» режиссера о городе его детства с Евгением Цыгановым, Ириной Розановой и Евгений Брик.

С 5 сентября

«Работа без авторства» / Werk ohne Autor

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Основанный на биографии Герхарда Рихтера фильм претендовал в этому году на «Оскар» как лучшая картина на иностранном языке (на немецком). Молодой художник бежит из ГДР в ФРГ, в отце своей невесты он узнает человека, совершавшего преступления, и решает разоблачить того через картины.

С 5 сентября

«Опасные секреты» / Official Secrets

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Шпионский триллер с Кирой Найтли о госслужащей, которая во имя спасения жизней людей и предотвращения войны выдает гостайну.

С 5 сентября

«Дефолт» / Gukgabudoeui nal

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Южно-корейские картины – это не только жесткие боевики и медитативные притчи, но и производственные драмы. Правда, в специфической сфере финансов и с европейцем Венсаном Касселем в одной из ролей. Картина Чхве Гук-хи посвящена тому, как правительство и компании справлялись с банковским кризисом 1997 года.

С 5 сентября

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