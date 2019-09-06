Что посмотреть в кино: от демонического клоуна до Кейт Бланшетт
Сиквел истории про клоуна Пеннивайза с Джессикой Честейн и Джеймсом МакЭвоем «Оно 2», ностальгическая «Одесса» Валерия Тодоровского и драмеди Ричарда Линклейтера про поиски себя с Кейт Бланшетт «Куда ты пропала, Бернадетт?» – какие фильмы выйдут в наш прокат на этой неделе.
«Оно 2» / It Chapter Two
Сиквел истории про клоуна Пеннивайза. Напуганные им 27 лет назад дети выросли – и теперь их играют Джессика Честейн, Джеймс МакЭвой, Билл Хейдер и другие.
С 5 сентября
«Куда ты пропала, Бернадетт?» / Where'd You Go, Bernadette
Драмеди о поисках себя и счастья от автора «Отрочества» и трилогии «После рассвета» (заката и полуночи) Ричарда Линклейтера с безупречной Кейт Бланшетт. Картина – экранизация одноименного бестселлера Марии Семпл.
С 5 сентября
«Одесса»
Ностальгический фильм Валерия Тодоровского об Одессе – той, что в цветущих акациях жемчужина у моря, в которую привозят полные кефали шаланды. «Амаркорд» и «Рома» режиссера о городе его детства с Евгением Цыгановым, Ириной Розановой и Евгений Брик.
С 5 сентября
«Работа без авторства» / Werk ohne Autor
Основанный на биографии Герхарда Рихтера фильм претендовал в этому году на «Оскар» как лучшая картина на иностранном языке (на немецком). Молодой художник бежит из ГДР в ФРГ, в отце своей невесты он узнает человека, совершавшего преступления, и решает разоблачить того через картины.
С 5 сентября
«Опасные секреты» / Official Secrets
Шпионский триллер с Кирой Найтли о госслужащей, которая во имя спасения жизней людей и предотвращения войны выдает гостайну.
С 5 сентября
«Дефолт» / Gukgabudoeui nal
Южно-корейские картины – это не только жесткие боевики и медитативные притчи, но и производственные драмы. Правда, в специфической сфере финансов и с европейцем Венсаном Касселем в одной из ролей. Картина Чхве Гук-хи посвящена тому, как правительство и компании справлялись с банковским кризисом 1997 года.
С 5 сентября
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