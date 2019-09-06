Что посмотреть в кино: от демонического клоуна до Кейт Бланшетт

Сиквел истории про клоуна Пеннивайза с Джессикой Честейн и Джеймсом МакЭвоем «Оно 2», ностальгическая «Одесса» Валерия Тодоровского и драмеди Ричарда Линклейтера про поиски себя с Кейт Бланшетт «Куда ты пропала, Бернадетт?» – какие фильмы выйдут в наш прокат на этой неделе.

«Оно 2» / It Chapter Two Смотреть трейлер Сиквел истории про клоуна Пеннивайза. Напуганные им 27 лет назад дети выросли – и теперь их играют Джессика Честейн, Джеймс МакЭвой, Билл Хейдер и другие. С 5 сентября

«Куда ты пропала, Бернадетт?» / Where'd You Go, Bernadette Смотреть трейлер Драмеди о поисках себя и счастья от автора «Отрочества» и трилогии «После рассвета» (заката и полуночи) Ричарда Линклейтера с безупречной Кейт Бланшетт. Картина – экранизация одноименного бестселлера Марии Семпл. С 5 сентября

«Одесса» Смотреть трейлер Ностальгический фильм Валерия Тодоровского об Одессе – той, что в цветущих акациях жемчужина у моря, в которую привозят полные кефали шаланды. «Амаркорд» и «Рома» режиссера о городе его детства с Евгением Цыгановым, Ириной Розановой и Евгений Брик. С 5 сентября

«Работа без авторства» / Werk ohne Autor Смотреть трейлер Основанный на биографии Герхарда Рихтера фильм претендовал в этому году на «Оскар» как лучшая картина на иностранном языке (на немецком). Молодой художник бежит из ГДР в ФРГ, в отце своей невесты он узнает человека, совершавшего преступления, и решает разоблачить того через картины. С 5 сентября

«Опасные секреты» / Official Secrets Смотреть трейлер Шпионский триллер с Кирой Найтли о госслужащей, которая во имя спасения жизней людей и предотвращения войны выдает гостайну. С 5 сентября