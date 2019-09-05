От «Щегла» до «Yesterday»: 23 лучших фильма сентября

Экранизация великого романа Донны Тартт «Щегол» с Николь Кидман и Энселом Эгортом, комедия Ричарда Линклейтера «Куда ты пропала, Бернадетт?» с Кейт Бланшетт и обаятельный мюзикл «Yesterday» Дэнни Бойла с песнями The Beatles – какие картины выйдут в прокат в первый месяц осени.

«Дефолт» / Gukgabudoeui nal Смотреть трейлер Южно-корейские картины – это не только жесткие боевики и медитативные притчи, но и производственные драмы. Правда, в специфической сфере финансов и с европейцем Венсаном Касселем в одной из ролей. Картина Чхве Гук-хи посвящена тому, как правительство и компании справлялись с банковским кризисом 1997 года. С 5 сентября

«Одесса» Смотреть трейлер Ностальгический фильм Валерия Тодоровского об Одессе – той, что в цветущих акациях жемчужина у моря, в которую привозят полные кефали шаланды. «Амаркорд» и «Рома» режиссера о городе его детства с Евгением Цыгановым, Ириной Розановой и Евгений Брик. С 5 сентября

«Оно 2» / It Chapter Two Смотреть трейлер Сиквел истории про клоуна Пеннивайза. Напуганные им 27 лет назад дети выросли – и теперь их играют Джессика Честейн, Джеймс МакЭвой, Билл Хейдер и другие. С 5 сентября

«Куда ты пропала, Бернадетт?» / Where'd You Go, Bernadette Смотреть трейлер Драмеди о поисках себя и счастья от автора «Отрочества» и трилогии «После рассвета» (заката и полуночи) Ричарда Линклейтера с безупречной Кейт Бланшетт. Картина – экранизация одноименного бестселлера Марии Семпл. С 5 сентября

«Опасные секреты» / Official Secrets Смотреть трейлер Шпионский триллер с Кирой Найтли о госслужащей, которая во имя спасения жизней людей и предотвращения войны выдает гостайну. С 5 сентября

«Работа без авторства» / Werk ohne Autor Смотреть трейлер Основанный на биографии Герхарда Рихтера фильм претендовал в этому году на «Оскар» как лучшая картина на иностранном языке (на немецком). Молодой художник бежит из ГДР в ФРГ, в отце своей невесты он узнает человека, совершавшего преступления, и решает разоблачить того через картины. С 5 сентября

«Щегол» / The Goldfinch Смотреть трейлер Долгожданную экранизацию одного из лучших романов XXI века критики задолго до проката назвали неудачной. Но это тут случай, когда всем фанатам Донны Тартт лучше лично проверить, что не так с адаптацией и почему ее не спасают Николь Кидман и Энсел Эгорт. С 12 сентября

«Стриптизерши» / Hustlers Смотреть трейлер Все, кто не убедился лично на концертах в Москве и Петербурге, что Дженнифер Лопес в отличной форме (в 50 лет!), может сделать это в кино. Певица и актриса в компании Констанс Ву, Джулии Стайлз и Кеке Палмер играет стриптизершу-Робин Гуда, которая отбирает деньги у богатых воротил с Уолл-Стрит. С 12 сентября

«Дорогой папа» Смотреть трейлер Режиссер «Временных трудностей» Михаил Расходников снял комедию с Владимиром Вдовиченковым и Ириной Пеговой про нерадивого отца. Есть соблазн усмотреть в фильме критику патриархального общества, как в «Папа, сдохни», но не поддавайтесь: здесь эти смыслы никто не закладывал. С 12 сентября

«Птичий дозор» / Manou the Swift Смотреть трейлер Пернатых героев это анимационной картины озвучили Кейт Уинслет и Уиллем Дефо. Стриж Ману растет в семье чаек и пытается быть, как они: научиться плавать, ловить рыбу и летать так же, как и они. С 12 сентября

«Сорокин трип» Смотреть трейлер Документальный и предельно откровенный фильм о Владимире Сороркине – одном из самых прославленных современных российских писателей. Снял картину оператор Звягинцева Михаил Кричман, а автором сценария стал журналист Антон Желнов. С 12 сентября

«Годовщина революции» Смотреть трейлер Картина величайшего документалиста Дзиги Вертова – снова на экранах через сто лет после ее создания. В исходном виде фильм о смены строя в России считался утраченным до прошлого года. С 12 сентября

«Тайна печати дракона» Смотреть трейлер Российско-китайская копродукция с Арнольдом Шварценеггером, Джеки Чаном, Рутгером Хауэром и Юрием Колокольниковым. Английский путешественник Джонатан Грин получает от Петра Первого заказ на изготовление карт Дальнего Востока России, но попадает в Китай. Все приметы Азии прилагаются: мастера смертоносных боевых искусств, черноволосые красавицы и драконы. С 19 сентября

«Зеровилль»/ Zeroville Смотреть трейлер Драмеди с Джеймсом Франко, Сетом Роганом и Меган Фокс про кино, секс, наркотики и панк-рок. «Однажды в Голливуде» – только в версии хулигана Франко. С 19 сентября

«Рэмбо: Последняя кровь» / Rambo: Last Blood Смотреть трейлер Станет ли кровь в боевике со Сильвестром Сталлоне действительно последней, доподлинно неизвестно. Но все, кто считают, что франшиза себя не исчерпала, могут увидеть, как постаревший Рэмбо будет мстить всем своим врагам. С 19 сентября

«Yesterday» / Yesterday Смотреть трейлер Обаятельная и действительно смешная комедия Дэнни Бойла с милашкой Лили Джеймс и Химешем Пателем об альтернативной реальности, где все забыли песни The Beatles. С 19 сентября

«Элефант» Смотреть трейлер Самое интересное в фильме про детского писателя-мизантропа (Алексей Гуськов) не участие в нем Фредерика Бегбедера, а то, что режиссер Алексей Красовский попросил снять его имя из титров, не одобрив финальный монтаж. С 19 сентября

«Воскресенье» Смотреть трейлер Картина Светланы Проскуриной участвовала в конкурсе «Кинотавра». Провинциальный чиновник получает записку, что скоро умрет, но поначалу не придает ей значения. С 19 сентября

«К звездам» / Ad Astra Смотреть трейлер Приключенческий космический боевик с Брэдом Питтом и Лив Тайлер, кажется, похож на все подобные фильмы до степени смешения, если бы ни одна деталь. Снял его выходец из СССР Джеймс Грэй, до этого делавший грустные картины про закрытые национальные комьюнити. У него вышел настоящий «Апокалипсис сегодня» – только про звездное небо над головой. С 23 сентября

«Адская кухня» / The Kitchen Смотреть трейлер Засудят ли российских прокатчиков за перевод авторы кулинарного шоу с Гордоном Рамзи, неизвестно. А вот то, что шансы собрать неплохой бокс-офис у истории про домохозяек-мафиози есть, это очевидно. Одно участие в картине Мелиссы Маккарти и Элизабет Мосс чего стоит. С 26 сентября

«С любовью, Антоша» / Love, Antosha Смотреть трейлер Трогательный документальный фильм про трагически погибшего голливудского актера Антона Ельчина. Он состоит из воспоминаний его родителей и партнеров по съемочной площадке – Уиллема Дефо и Николаса Кейджа, Дженнифер Лоуренс, Кристен Стюарт, Джей Джей Абрамса и Джоди Фостер. С 26 сентября

«После свадьбы» / After the Wedding Смотреть трейлер Драма с Мишель Уильямс и Джулианной Мур от автора «Блудливой Калифорнии» Барта Фрейндлиха. Изабель посвятила свою жизнь помощи детям из приюта в Индии. Она узнает, что женщина, возглавляющая многомиллионную корпорацию, готова пожертвовать ее организации 20 миллионов долларов. С 26 сентября