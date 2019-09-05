Андрей Звягинцев приступил к работе над новым кинопроектом

Новый проект станет «драматической историей благополучного, состоятельного человека средних лет, у которого, казалось бы, есть все, о чем можно мечтать: успешная карьера, богатство, сын, жена, красивый дом на берегу Средиземного моря». Детали сюжета и название грядущей картины пока не разглашаются, однако, по словам самого Звягинцева, это будет «новое кино о том, что сейчас волнует всех, касается всех, о чем не принято говорить».

Производством картины займется продюсерская компания Hype Film, под эгидой которой были сняты ленты Кирилла Серебренникова «Ученик» и «Лето». В данный момент режиссер и творческая команда фильма заняты работой над сценарием и выбором локаций. Старт съемок дадут весной 2020 года, в широкий прокат фильм выйдет в 2021 году. «Звягинцев — один из самых важных режиссеров на мировой арене — вновь довольно точно улавливает дух времени и говорит со своим зрителем о самом актуальном и своевременном», — добавляет продюсер Илья Стюарт.

Напомним, в июне 2018 года фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева вошла в список лучших фильмов 2018 года по версии Guardian. Ранее «Нелюбовь» получила Гран-при 61-го Лондонского международного кинофестиваля. Картина также была номинирована на «Оскар» и «Золотой глобус». В октябре стало известно, что Звягинцев собирается снять фильм о Великой Отечественной войне и блокадном Ленинграде, а американская продюсерская компания Paramount Television займется производством триллера от режиссера.