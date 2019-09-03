«Искусство кино» запускает повторный прокат фильма Василия Шукшина «Калина красная»
Журнал «Искусство кино» совместно с киноконцерном «Мосфильм» запускает повторный прокат фильма Василия Шукшина «Калина красная». Премьера отреставрированной копии состоялась 2 сентября в рамках Венецианского кинофестиваля, а уже 25 сентября премьерный показ состоится в петербургском кинотеатра «Аврора».
По сюжету, вышедший на свободу вор рецидивист Егор Прокудин по прозвищу «Горе» отправляется в деревню Любе — подруге по переписке. Жизнь в деревне меняет героя — он становится частью мира любви, простых человеческих отношений и искренности, однако бывшие криминальные «друзья» не дают Егору забыть прошлое.
Василий Шукшин выступил не только режиссером картины, но и сценаристом, а также исполнил в «Калине красной» главную роль. Лента, вышедшая за полгода до смерти Шукшина в 1974 году, стала самой успешной в его карьере — людей приходили на Новодевичье кладбище, неся в руках ветки красной калины.
«Он был не только актером и режиссером, но также писателем и драматургом: на его счету множество рассказов, пьес и романов. Творчество Шукшина — это отражение менталитета русского человека конца прошлого столетия. Герои всех его произведений — простые русские люди, труженики с непростой судьбой и тяжёлой жизнью. В своих сценариях и рассказах Василий Макарович всегда опирался на вечные человеческие ценности: любовь, добро, свободу личности, нравственность, духовность», — говорят организаторы проката.
Цифровая реставрация фильма была выполнена на «Мосфильме» к 90-летию со дня рождения Шукшина. Премьерный показ состоится 25 сентября в петербургском кинотеатре «Аврора», а 3 октября фильм «Калина красная» выйдет в российский прокат.
Напомним, в рамках 76-го сезона Венецианского кинофестиваля, который стартовал 28 августа, покажут ленты Романа Полански, Роя Андерсона, Стивена Содерберга и других режиссеров. Кроме того, впервые за «Золотого льва» поборется кинокомикс — «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли. «Собака.ru» показывает гостей фестиваля: Катрин Денев и Жюльет Бинош на церемонии открытия, Брэда Питта и Скарлетт Йоханссон на красной ковровой дорожке второго дня фестиваля, гостей третего дня Венсана Касселя и Кристен Стюарт, Кейт Бланшетт и Монику Беллуччи четвертого и пятого дня Венецианского кинофестиваля — Мерил Стрип, Изабель Юппер и Джуда Лоу.
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