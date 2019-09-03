«Искусство кино» запускает повторный прокат фильма Василия Шукшина «Калина красная»

Журнал «Искусство кино» совместно с киноконцерном «Мосфильм» запускает повторный прокат фильма Василия Шукшина «Калина красная». Премьера отреставрированной копии состоялась 2 сентября в рамках Венецианского кинофестиваля , а уже 25 сентября премьерный показ состоится в петербургском кинотеатра «Аврора».

По сюжету, вышедший на свободу вор рецидивист Егор Прокудин по прозвищу «Горе» отправляется в деревню Любе — подруге по переписке. Жизнь в деревне меняет героя — он становится частью мира любви, простых человеческих отношений и искренности, однако бывшие криминальные «друзья» не дают Егору забыть прошлое.

Василий Шукшин выступил не только режиссером картины, но и сценаристом, а также исполнил в «Калине красной» главную роль. Лента, вышедшая за полгода до смерти Шукшина в 1974 году, стала самой успешной в его карьере — людей приходили на Новодевичье кладбище, неся в руках ветки красной калины.

«Он был не только актером и режиссером, но также писателем и драматургом: на его счету множество рассказов, пьес и романов. Творчество Шукшина — это отражение менталитета русского человека конца прошлого столетия. Герои всех его произведений — простые русские люди, труженики с непростой судьбой и тяжёлой жизнью. В своих сценариях и рассказах Василий Макарович всегда опирался на вечные человеческие ценности: любовь, добро, свободу личности, нравственность, духовность», — говорят организаторы проката.

Цифровая реставрация фильма была выполнена на «Мосфильме» к 90-летию со дня рождения Шукшина. Премьерный показ состоится 25 сентября в петербургском кинотеатре «Аврора», а 3 октября фильм «Калина красная» выйдет в российский прокат.