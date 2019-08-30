Что посмотреть в кино: От Лили Джеймс до Марион Котийяр

Адаптация бестселлера «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков», невероятная история из жизни в фильме «В Кейптаунском порту», а также шестой полный метр актера Гийома Кане с Франсуа Клюзе, Марион Котийяр, Жилем Леллушем – какие картины выходят в прокат на этой неделе.

«Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков» / The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society Смотреть трейлер Экранизация одноименного бестселлера с Михилем Хаусманом и Лили Джеймс. Автор хита «Четыре свадьбы и одни похороны» Майк Ньюэлл в истории о существовавшем во время немецкой оккупации книжном клубе умело сочетает драматизм, романтику и юмор. С 29 августа

«Последнее испытание» Смотреть трейлер Драма Алексея Петрухина с Ириной Алферовой, Ириной Купченко и Андреем Мерзликиным о захвате террористами дома культуры, во время премьеры мюзикла. В съемках массовых сцен приняли участие люди, пережившие «Норд-Ост». Психологи посоветовали им преодолеть травмы, оказавшись в схожей трагической обстановке. С 29 августа

«В Кейптаунском порту» Смотреть трейлер В основе сценария лежит реальный случай, произошедший с отцом режиссера фильма Александра Велединского. Летом 1945 года на Дальнем Востоке трое героев картины стреляли друг в друг. Каждый посчитал, что убил двоих остальных, но спустя много лет им предстоит вновь вспомнить о том событии. С 29 августа

«Маленькие секреты большой компании» / Nous finirons ensemble Смотреть трейлер Шестой полнометражный фильм актера Гийома Кане с Франсуа Клюзе, Марион Котийяр, Жилем Леллушем и другими. Компания друзей готовит сюрприз приятелю и без предупреждения заваливается к нему на виллу, чтобы поздравить с юбилеем. С 29 августа

«Битва» Смотреть трейлер Духоподъемный фильм о преодолении с Риналем Мухаметовым. Стрит-дэнсер Антон теряет слух, а с ним и смысл жизни. Пытаясь не отчаиваться, он начинает обучать танцам детей с нарушениями слуха. С 29 августа

«Тачка на миллион» / Driven Смотреть трейлер Комедия британского режиссера Ника Хэмма посвящена легенде автопрома Джону деЛореану — президенту Pontiac и вице-президенту GM. Именно при нем создали DMC-12 – машину времени из «Назад в будущее». С 29 августа