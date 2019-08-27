Возле Института кино и телевидения в Петербурге появится первый в России памятник фронтовым кинооператорам

Сегодня, 27 августа, возле корпуса Института кино и телевидения на Бухарестской улице в Петербурге состоялось торжественное открытие закладного камня, который станет основанием для первого в России памятника фронтовым кинооператорам. Церемонию приурочили ко Дню российского кино, который отмечается ежегодно в этот день.

Будущий монумент — дань памяти кинооператорам, которые работали в годы войны и запечатлели подвиг советского народа. Подготовка будущих операторов в России началась в 1922 году на базе Института кино и телевидения — в 1935-ом факультет перенесли в московский ВГИК. В числе выпускников института, возле которого появится памятник, и Теодор Бунимович — оператор фильма «Разгром немецких войск под Москвой», ставшего первой документальной лентой, получившей в 1943 году «Оскар».

«Благодаря тому, что с 1922 по 1935 год выпускались кинооператоры именно у нас, львиная доля фронтовых кинооператоров — это наши выпускники, преподаватели и студенты. Поэтому, где как не здесь, у родного для них института должен быть открыт этот памятник? Памятник, которым мы отдаем дань уважения за их подвиг, за их терпение, за их талант», — сказал на церемонии открытия ректор Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения Александр Евменов

Проект, идея которого прорабатывалась три года, планировалось реализовать при участии петербургского скульптора Владимира Горевого, но художник скончался в июне этого года. «Ректор института сказал, что надо, наверное, давать дорогу молодым, продвигать молодых скульпторов, и мы сейчас пересмотрим немножко конкурсную процедуру. И я надеюсь, в ближайшее время бронзовый кинооператор будет стоять здесь, во Фрунзенском районе», — рассказали в администрации района.